‘BJP पूरी तरह तैयार’, वोट चोरी पर संसद में बहस के लिए अमित शाह ने राहुल-अखिलेश को दी चुनौती

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगातार मिल रही चुनावी हार के बाद विपक्ष समझ चुका है कि वह चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ सकता, इसलिए अब वे जनादेश को खारिज करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगातार मिल रही चुनावी हार के बाद विपक्ष समझ चुका है कि वह चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ सकता।

गृह मंत्री ने कहा कि लगातार मिल रही चुनावी हार के बाद विपक्ष समझ चुका है कि वह चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ सकता, इसलिए अब वे जनादेश को खारिज करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं।

'विपक्ष समझ गया कि वो जीत नहीं सकता' लखनऊ की रैली में बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड और हालिया चुनावी सफलताओं को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा, "हरियाणा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में NDA भारी बहुमत के साथ सत्ता में आया। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। दिल्ली में तीन दशकों के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की सरकार बनी और पुदुचेरी में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में आई।"

अमित शाह ने आगे कहा, "असम में हमने 100 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का पूरी तरह सफाया कर दिया। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष को यह अच्छे से समझ आ गया है कि वे चुनाव जीतकर कभी नहीं आ सकते।"

मैच हारने के बाद अंपायर पर बेईमानी का आरोप लगा रहे राहुल बाबा: अमित शाह विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग और 'वोट चोरी' पर उठाए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने कहा, "सामान्य नियम यह है कि जब कोई टीम मैच हारती है, तो वह बैठकर आत्ममंथन करती है और ज्यादा प्रैक्टिस करती है, यही उम्मीद की जाती है ना? लेकिन 'राहुल बाबा' बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं। यही हाल उनके साथ खड़े अखिलेश और पूरे 'इंडिया' गठबंधन का है। हार स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अंपायर (चुनाव आयोग) पर ही बेईमानी का आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि वोट चोरी हो गए।"

अमित शाह ने आगे कहा, "राहुल बाबा, मैं यहां मंच से आपको और अखिलेश यादव दोनों को चुनौती देता हूं: भारतीय जनता पार्टी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आइए, संसद का विशेष सत्र बुला लेते हैं, लेकिन उनकी वहां बोलने की कोई नीयत ही नहीं है। वे संसद को चलने नहीं देना चाहते, सिर्फ सड़क पर हंगामा खड़ा करना चाहते हैं।"

बारिश के कारण विपक्ष का कार्यक्रम एक दिन टला दूसरी ओर, दिल्ली में 1 नवंबर की महारैली और उससे पहले होने वाले 'जन-महाभियोग' कार्यक्रम को लेकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज है।