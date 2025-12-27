केरल में कमल खिलाने को BJP ने कसी कमर, निगम के बाद विधानसभा में दस्तक देने की तैयारी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBJP is gearing up to make its mark in Kerala preparing to enter state assembly after its success in municipal
संक्षेप:

केरल में वह निकाय चुनावों के नतीजों के लिए रुकी थी। अब इनमें मिली सफलता को देखते हुए प्रमुख रणनीतिकारों को यहां पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही राज्य में संगठन प्रभारियों में भी बदलाव किए जाने की संभावना है।

Dec 27, 2025 06:47 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, रामनारायण श्रीवास्तव, नई दिल्ली।
भाजपा ने केरल में राजधानी तिरुवनंतपुरम की नगर निगम पर पहली बार कब्जा करने के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की राजनीति में अपनी महती उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब वह विधानसभा में दस्तक देने की तैयारी में जुट गई है। संगठन के स्तर पर पार्टी ने अगले लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति तैयार की है, जिसमें विधानसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के साथ संगठन प्रभारियों में बदलाव भी शामिल है। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें केरल भी शामिल है। भाजपा ने केरल को छोड़कर बाकी राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं।

केरल में वह निकाय चुनावों के नतीजों के लिए रुकी थी। अब इनमें मिली सफलता को देखते हुए प्रमुख रणनीतिकारों को यहां पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही राज्य में संगठन प्रभारियों में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। नए प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और मौजूदा संगठन प्रभारी प्रकाश जावडेकर में पटरी नहीं बैठती है। निकाय चुनावों में भी जावडेकर दूर रहे। अब नए संगठन के साथ केरल में नया संगठन प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा।

Kerala BJP

भाजपा को केरल से उम्मीद

भाजपा को उम्मीद है कि केरल में राजधानी तिरुवनंतपुरम की नगर निगम व कुछ नगरपालिकाओं में मिली सफलता के बाद वह विधानसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। उसकी नजर राज्य की आधा दर्जन सीटों पर है, जहां पर जीत सकती है। अभी तक भाजपा को केरल के इतिहास में केवल एक बार 2026 में ही एक विधानसभा सीट जीतने का मौका मिला था, जब ओ राजगोपाल ने नेमम सीट जीती थी। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में उसने त्रिशूर का लोकसभा चुनाव जीता था, जिसमें फिल्म अभिनेता गोपी सुरेश की अपनी लोकप्रियता भी शामिल थी।

हिंदुओं पर फोकस

अब भाजपा राजनीतिक व सामाजिक समीकरणों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राज्य में हिंदू समुदाय को वामपंथी दलों के समर्थन से अपने साथ लाने की कोशिशों के साथ वह ईसाई समुदाय को भी साध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं से मिलते रहते हैं और हर साल क्रिसमस पर चर्च जाकर प्रार्थना में भी हिस्सा लेते हैं। देश में केरल ही एक मात्र राज्य हैं जहां वामपंथी शासन में है। अब भाजपा यहां पर उसके ही समर्थक वर्ग में सेंध लगा रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति में वह कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले की कोशिश कर रही है। अब जबकि निकाय चुनावों से कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता का प्रबल दावेदार बन कर उभरा है, उस समय भाजपा खुद को माकपा की जगह विपक्ष की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में है।

नगर निगम में 40 साल बाद भाजपा का कब्जा

केरल की राजनीति में शुक्रवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 40 साल बाद सत्ता हासिल पहली बार जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर पिछले लगभग चार दशकों से एलडीएफ का कब्जा था, जिसे भाजपा ने इस बार तोड़ दिया। राज्य के तीन नगर निगमों कोच्चि, कन्नूर और त्रिशूर में महिलाओं ने मेयर के रूप में कमान संभाली है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की पार्षद वी. के. मिनीमोल को कोच्चि, पी. इंदिरा को कन्नूर और डॉ. नीजी जस्टिन को त्रिशूर नगर निगम का मेयर चुना गया। तीनों ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण की।

Kerala
