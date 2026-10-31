वोट चोरी से पीएम बने थे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल के चुराए थे मत; भाजपा का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष द्वारा किए जा रहे मॉक पार्लियामेंट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि देश में असली वोट चोरी पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने की थी।

वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा किए जा रहे मॉक पार्लियांमेंट पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि 'वोट चोरी में सच्चाई है, यह हुई थी। यह गांधी नेहरू खानदान के पहले व्यक्ति पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी।' सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनका जिक्र करते हुए भाजपा की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए वोट पटेल के खाते में गिरे थे, लेकिन नेहरू वोट चोरी करके पीएम बन गए।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के पहले प्रधानमंत्री के चयन के दौरान ही वोट चोरी हुई थी। उन्होंने कहा, "वोट चोरी में सच्चाई है, वोट चोरी हुई थी। आज 31 अक्तूबर है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। हिंदुस्तान में पहली बार कहीं वोट चोरी हुई, तो वह गांधी परिवार के पहले सदस्य पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का वोट चोरी करके। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनें।"

पात्रा ने कहा कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद से दूर करके उनका अपमान किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पटेल के नाम पर अपनी सहमति दी थी लेकिन इसके बाद भी सरदार पटेल को एक तरफ कर दिया गया और उनकी जगह पर पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया।

बता दें, भाजपा नेता जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं। वह 1946 में घटित हुई थी। उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रांतीय कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों को नेताओं के नाम प्रस्तावित करने होते थे। उस समय देश के राजनीतिक समीकरणों के अनुसार, जो भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था, उसे देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख या प्रधानमंत्री माना जाता था।

इस चुनाव में कुल 15 प्रांतीय समितियों के अध्यक्षों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगाई थी। ऐतिसाहिक साक्ष्यों के मुताबिक बाकी तीन में भी पंडित नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था। हालांकि, बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद सरकार पटेल और बाकी लोगों ने अपने नाम को वापस लिया और नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस प्रक्रिया में वोटिंग नहीं हुई थी, बल्कि प्रांतीय समितियों के अध्यक्षों ने अपनी तरफ से नाम प्रस्तावित किए थे।

असली संसद में सोते रहते हैं, संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना भाजपा नेता संबित पात्रा ने मॉक पार्लियामेंट लगा रहे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मॉक पार्लियामेंट लगा रहा है। असली संसद में यह लोग सोते रहते हैं, आंख मारते हैं। हंगामा करते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष तो लोकसभा से गायब ही रहते हैं।