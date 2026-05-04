असम-बंगाल में बंपर जीत की ओर BJP, शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय पहुंचकर विधानसभा चुनावों में पार्टी की भारी जीत का जश्न मनाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय पहुंचकर विधानसभा चुनावों में पार्टी की भारी जीत का जश्न मनाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नबीन सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि अभी तक आए रुझानों के मुताबिक, भाजपा असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है।
इस संभावित जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। गौरतलब है कि चुनावी जीत के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना प्रधानमंत्री मोदी की पारंपरिक परंपरा रही है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम छह बजे नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय आएंगे।
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम के लिए चल रही मतगणना में दोपहर साढ़े बारह बजे के रूझानों के अनुसार 278 सीटों पर रूझान मिल चुके हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 181 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है जबकि तृणमूल कांग्रेस को केवल 92 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 19393 मतों से आगे चल रही हैं।
वहीं, असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 98 सीट पर आगे, जबकि कांग्रेस 25 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। निर्वाचन आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग ने राज्य की 126 सीट के रुझान जारी किए हैं, जिनमें भाजपा 78 सीट पर आगे है, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) 10-10 सीट पर आगे हैं। इसके अनुसार कांग्रेस 25 सीट पर आगे है, जबकि उसकी सहयोगी रायजोर दल एक सीट पर आगे है। एआईयूडीएफ दो सीट पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एक निर्वाचन क्षेत्र में आगे है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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