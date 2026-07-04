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थलपति विजय के समर्थन में उतरी BJP? DMK विधायक की गिरफ्तारी पर कह दी बड़ी बात

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु सीएम विजय थलपति इन दिनों डीएमके विधायक की गिरफ्तारी को लेकर राज्य में आलोचना का सामना कर रहे हैं। हालांकि, भाजपा ने उनके इस फैसले का समर्थन किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सभी को सार्वजनिक भाषा में सम्मान बनाए रखना चाहिए।

थलपति विजय के समर्थन में उतरी BJP? DMK विधायक की गिरफ्तारी पर कह दी बड़ी बात

तमिलनाडु में हाल ही में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय क के खिलाफ टिप्पणी करने पर डीएमके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस मामले में विजय सरकार का पक्ष लिया था। अब तमिलनाडु भाजपा ने भी विजय सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने डीएमके नेता अनीता आर. राधाकृष्णन की गिरफ्तारी को सपोर्ट करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में भाषा की मर्यादा बनाई जानी चाहिए। हालांकि, भाजपा नेता ने सीधे तौर पर विजय सरकार का समर्थन करने से इनकार किया।

पीटीआई से बातचीत करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि डीएमके के लोग एक अहंकार के साथ बातचीत करते हैं। यह कई बार अपमानजनक हो जाती है। उन्होंने कहा, "मैं टीवीके सरकार का समर्थन नहीं कर रही हूं। मैं बस इतना कह रही हूं कि सभी को सम्माजनक तरीके से और जिम्मेदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए। डीएमके के कई नेता अहंकारी और अपमानजनक तरीके से बात करते हैं और हम खुद (बीजेपी) भी इसके शिकार रहे हैं। मेरा कहना है कि सभी को अपने भाषणों में मर्यादा का पालन करना चाहिए।"

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भाजपा ने किया नेता का समर्थन

तमिलिसाई के इस बयान के बाद भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने टीवीके के साथ किसी भी राजनीतिक बातचीत से इनकार किया। तमिलनाडु भाजपा के एक नेता ने कहा, "मान हानि के खिलाफ विजय सरकार का रुख सही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा टीवीके के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है।"

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क्या है मामला?

थलपति विजय के सत्ता में आने से पहले डीएमके सरकार में मंत्री रहे राधाकृष्णन ने 20 जून को मुख्यमंत्री के खिलाफ कठोर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ लगातार ऐक्शन लेने की बात कही जा रही थी। केस दर्ज होने के बाद डीएमके विधायक ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए 3 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें तिरुचेंदूर कोर्ट में पेश किया गया, जहां जमानत पर रिहा कर दिया गया।

विजय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले राधाकृष्णन ने गिरफ्तारी से पहले आरोप लगाया कि उनके ऊपर विधायक पद से इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। उसके इस आरोपों पर टीवीके की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। राजस्व मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा, "किसी ने भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया।" राधाकृष्णन चुनौती देते हुए टीवीके नेता ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है, तो उन्हें ऐसे लोगों के नाम उजागर करना चाहिए।

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अब सब जनता के सामने होगा- TVK नेता

डीएमके विधायक की गिरफ्तारी को लेकर टीवीके की तरफ से लगातार हमलावर रुख अपनाया जा रहा है। राज्य के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि पहले की सरकारों में पर्दे के पीछे काम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, "पहले जब भी डीएमके या एआईएडीएमके के किसी बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई होती थी, तो पर्दे के पीछे समझौते और सुलह हो जाते थे। वे दिन अब बीत गए हैं। मुख्यमंत्री विजय की सरकार आम जनता के प्रति जवाबदेही में विश्वास करती है, न कि पर्दे के पीछे के राजनीतिक समझौतों में।"

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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