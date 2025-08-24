भाजपा ने UP-गुजरात सहित 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगा दी मुहर, जानें कब होगा ऐलान

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का काम अभी चल रहा है और यह चुनाव 9 सितंबर को है, जबकि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। जिसमें शायद ही राष्ट्रीय संगठन के चुनाव को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके ठीक बाद बिहार के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बार-बार टाला जा रहा है। इसके अलावा कई 6 से अधिक राज्यों में भगवा पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना है। उनमें उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर छनकर आ रही है कि कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने इनमें से कुछ राज्यों के लिए फैसला भी कर लिया है, लेकिन इनकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के ठीक पहले ही की जाएगी।

इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं। भाजपा के संगठन चुनावों में अधिकांश राज्यों में अध्यक्ष का निर्वाचन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के संगठन चुनाव बाकी है।

सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ राज्यों के नए नेतृत्व पर फैसला भी हो चुका है, लेकिन उनकी घोषणा में देरी हो रही है। इसकी बड़ी वजह राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर तारीख तय न हो पाना है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर सभी राज्यों के अध्यक्षों को निर्वाचन पूरे हो जाएं और उसके बाद भी अध्यक्ष के निर्वाचन में देरी होती है तो एक गलत संदेश आएगा। इसलिए राज्यों के अध्यक्षों का निर्वाचन अभी रोक कर रखा जाए।

जिन राज्यों के चुनाव बाकी हैं उनमें कुछ में अभी भी सामाजिक व राजनीतिक रूप से फैसला नहीं हो पाया है। पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि शायद सही मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व भले ही बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में हो,लेकिन अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का काम अभी चल रहा है और यह चुनाव 9 सितंबर को है, जबकि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। जिसमें शायद ही राष्ट्रीय संगठन के चुनाव को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके ठीक बाद बिहार के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी और उस समय नया नेतृत्व लाना रणनीतिक दृष्टि से सही नहीं होगा।