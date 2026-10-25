ऊनो रिवर्स: कर्नाटक में भाजपा ने कांग्रेस पर लगा दिया वोट चोरी का आरोप, वीडियो आया सामने

कर्नाटक में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर वोट चोरी और बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता की पत्नी का वोट पार्टी की दूसरी कार्यकर्ता ने डाला है। नेता ने इस बात को स्वीकार भी किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर बोगस वोटिंग और वोट चोरी का आरोप लगा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वह इस मामले में चुनाव अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा मामला कर्नाटक के हावेरी में स्थित वेस्टर्न ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र का है। भाजपा का आरोप है कि वोटिंग के दौरान हावेरी जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार नीललागी की पत्नी आशा पाटिल का फर्जी वोट डाला गया है। आरोप के मुताबिक, आशा पाटिल वोट डालने के लिए केंद्र पर पहुंची ही नहीं, बल्कि उनकी जगह कांग्रेस की एक दूसरी कार्यकर्ता ने वोट डाला है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने उस कांग्रेस कार्यकर्ता की पहचान शिल्पा बदम्मनवर के रूप में की है।

कर्नाटक सरकार में मंत्री रुद्रप्पा लमानी पर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान कर्नाटक सरकार में मंत्री रुद्रप्पा लमानी, शिल्पा के बदम्मनवर के साथ पोलिंग बूथ में जाते हैं। भाजपा की यहीं पर आशा पाटिल के नाम पर वोट डाला गया है, जबकि पाटिल पूथ पर पहुंची ही नहीं थीं।

कर्नाटक की मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से पूछा गया है कि आखिर यह गड़बड़ी हुई कैसे? इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

मेरी पत्नी बीमार, वोट डालने नहीं गई- कांग्रेस नेता हावेरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजीव कुमार ने भी तमाम आरोपों के बीच इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी पत्नी वोट डालने नहीं गई, लेकिन इसके बाद भी उनके नाम पर वोट गिरा है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बीमार हैं और उन्होंने वोट नहीं डाला है। लेकिन शुक्रवार को उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनकी पत्नी के नाम पर किसी और ने वोट डाला है। हालांकि, संजीव ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शिल्पा ने यह वोट डाला है या नहीं। उन्होंने पोलिंग अधिकारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चुनाव अधिकारियों ने कैसे बिना सही वोटरकार्ड की पहचान के किसी और को वोट डाल लेने दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह चुनाव अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

कांग्रेस नेता ने मंत्री का किया बचाव कांग्रेस नेता में इस पूरे मामले में मंत्री रुद्रप्पन का नाम सामने आने पर उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। शिल्पा के साथ दिखाई दिए जाने का जवाब देते हुए संजीव ने कहा कि मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कई लोग आते रहते हैं।