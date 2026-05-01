एग्जिट पोल्स से उत्साहित BJP अलर्ट मोड पर, बंगाल में महाबैठक; कौन-कौन जुटेंगे
पश्चिम बंगाल में जीत की संभावनाएं बताने वाले एग्जिट पोल्स को लेकर भाजपा उत्साहित है। पार्टी ने कोलकाता में कंट्रोल रूम तैयार किया है और काउंटिंग वाले दिन के लिए बड़ी तैयारी है। इसके अलावा शनिवार को कोलकाता में ही एक महाबैठक बुलाई गई है, जिसमें कई सीनियर नेता दिल्ली से पहुंचेंगे।
पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को एग्जिट पोल्स जारी किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर में भाजपा को बंगाल में जीत दिखाई गई है। इन अनुमानों को ममता बनर्जी ने खारिज किया है और टीएमसी को 226 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इस बीच भाजपा उत्साहित है और वह काउंटिंग के लिए भी ऐसी तैयारी करना चाहती है कि कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए पार्टी ने शनिवार को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी कि कैसे काउंटिंग सेंटरों पर कार्यकर्ता समय पर पहुंच जाएं और पूरी मुस्तैदी से वहां निगरानी की जाए।
टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा ना हो और पूरी तरह मुस्तैदी भी रहे, इस पर भी फोकस किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे सूबे के बड़े नेता रहेंगे तो वहीं राज्य के प्रभारी सुनील बंसल और मंगल पांडेय मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सह-प्रभारी अमित मालवीय और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। ये नेता 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार के समापन के बाद बंगाल से निकल गए थे, लेकिन मीटिंग के लिए फिर से आएंगे। हर विधानसभा सीट पर भाजपा ने विस्तारक नियुक्त किए थे। ये सब लोग भी मीटिंग में रहेंगे।
इस बीच भाजपा ने गुरुवार को राज्य के तमाम नेताओं से फीडबैक लिया है। इस फीडबैक के आधार पर उसे सरकार बनने की उम्मीद है। भाजपा को लगता है कि कम या ज्यादा सटीक पोल सही साबित होंगे और इन सर्वे ने जमीन की स्थिति को सही से भांप लिया है। फिलहाल भाजपा का फोकस यह है कि काउंटिंग वाले दिन कोई गड़बड़ी ना हो। टीएमसी के रुख को देखते हुए भी अलर्ट की स्थिति है। भाजपा ने बाहर से प्रचार में आए कई सीनियर नेताओं को अलग-अलग इलाकों में तैनात करने का फैसला लिया है। इसके अलावा विधायक प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे कोलकाता ना आएं बल्कि अपने क्षेत्रों में ही समर्थकों के बीच रहें।
कोलकाता में कंट्रोल रूम, पूरे राज्य पर रहेगी नजर
कोलकाता में पार्टी ने एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर लिया है। यहीं से पूरे राज्य में मॉनिटरिंग की जाएगी और अपडेट लिए जाते रहेंगे। यही नहीं यदि कोई शिकायत आई तो फिर ऐक्शन लिया जाएगा। फिलहाल भाजपा उत्साहित है और उसे लगता है कि इस बार बंगाल में सत्ता उसके हाथ लग सकती है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की अपनी आखिरी रैली में कहा था कि अब मैं यहां शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही आऊंगा।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें