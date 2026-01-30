यूजीसी के नए नियमों पर भाजपा की दो टूक, किसी के साथ भी नहीं होने देंगे अन्याय

संक्षेप: यूजीसी के नए नियमों के मुद्दे पर भाजपा का रुख पूछे जाने पर त्रिवेदी ने कहा कि क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है।

भाजपा ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के विवादित इक्विटी रेगुलेशन पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रेगुलेशन के बारे में पूछा गया, तो बीजेपी राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि सरकार सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने वाले हालिया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि यह फ्रेमवर्क पहली नजर में अस्पष्ट है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और यह खतरनाक असर के साथ समाज को बांट सकता है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि इन रेगुलेशन में कुछ अस्पष्टताएं हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर भाजपा का रुख पूछे जाने पर त्रिवेदी ने कहा, "क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है।" भाजपा नेता ने आगे कहा, "हालांकि, एक बात बहुत साफ है। पार्टी का मानना ​​है कि हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे।" उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सभी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

वहीं, विपक्ष के कई दलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए टकराव पैदा कर रही है। कांग्रेस, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों के नेताओं ने शीर्ष अदालत के फैसले की सराहना की। हालांकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।