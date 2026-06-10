NDA का कुनबा बढ़ाने की तैयारी में BJP, परिसीमन पर भी काम शुरू; TMC और DMK से उम्मीद
यह बैठक विपक्षी इंडिया (INDIA) गठबंधन की बैठक के ठीक दो दिन बाद हो रही है। इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) सहित कई विपक्षी दलों में अंदरूनी कलह और बगावत के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।
आने वाले हफ्ते देश की सियासत के लिए बेहद हलचल भरे होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे परिसीमन पर एक बार फिर काम तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने संगठन में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आगामी राजनीतिक चक्र को देखते हुए अपना कुनबा बढ़ाने की संभावनाओं को तलाश रहा है। देश की राजनीति में यह बड़ी हलचल बुधवार से शुरू होने जा रही है, जब नई दिल्ली में एनडीए के तमाम बड़े नेता एक मंच पर जुटेंगे।
बुधवार को होने वाली NDA नेताओं की यह बैठक बेहद खास है। इस दिन केंद्र में एनडीए सरकार की 12वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। साथ ही, यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज होने जा रहे उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के जश्न का मौका भी होगी, जिसके तहत वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर बिना किसी रुकावट के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रहे हैं।
यह बैठक विपक्षी इंडिया (INDIA) गठबंधन की बैठक के ठीक दो दिन बाद हो रही है। इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) सहित कई विपक्षी दलों में अंदरूनी कलह और बगावत के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। बैठक में एनडीए के करीब 35 घटक दलों के 75 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
परिसीमन पर काम तेज
एनडीए के इस महामंथन के बीच सरकार के भीतर परिसीमन को लेकर गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में इस कानून को पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटाने की है। सरकार इसके लिए एक व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही बगावत पर नजर रखे हुए है, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए द्रमुक (DMK) जैसे क्षेत्रीय दलों से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। डीएमके परिसीमन के संभावित असर को लेकर केंद्र की मुखर आलोचक रही है।
कानून मंत्रालय ने संभाला मोर्चा
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने परिसीमन के पुराने ड्राफ्ट में बदलाव कर एक नया और संशोधित ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि पिछले दौर में उठाए गए विवादों और चिंताओं को दूर किया जा सके। इसके लिए सरकार जरूरत पड़ने पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
महाराष्ट्र पर विशेष नजर
बीजेपी के रणनीतिकार और एनडीए नेता गठबंधन का दायरा और ज्यादा बढ़ाने के लिए लगातार नई संभावनाओं को टटोल रहे हैं। देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आने वाले दिनों में नए गठबंधनों और दलबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है। रणनीतिकारों का विशेष ध्यान इस समय महाराष्ट्र पर केंद्रित है, जहां एनडीए के घटक दल राजनीतिक विस्तार के नए अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं।
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव
नीतिगत फैसलों के साथ-साथ बीजेपी अपने संगठन को भी नया रूप देने जा रही है। नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में जल्द ही पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आगामी बदलावों में संगठन में निरंतरता बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अनुभवी नेताओं और ऊर्जावान युवा चेहरों को संतुलित रूप से जगह दी जाएगी। कई राज्यों में खाली पड़े संगठन मंत्री के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बीच शीर्ष स्तर पर विचार-विमर्श का दौर भी तेज होने वाला है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें