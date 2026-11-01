'बीजेपी ने जबरन बंद करवा दीं दुकानें', व्यापारियों की चिंता को लेकर बोले राहुल गांधी
विपक्ष की रैली को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री (CTI) के पत्रों को लेकर राहुल गांधी ने कहा की बीजेपी ने जबरन दुकानें बंद करवाई हैं। उन्होंने कहा, हमने तो कार्यकर्ताओं से खरीदारी करने की अपील की थी।
दिल्ली में विपक्ष की महारैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर व्यापारियों को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। उन्होंने कहा, 'हमने सब लोगों से कहा कि जब आप यहां आएं तो चीजें खरीदें। कनॉट प्ले में आते हुए हमें पता चला कि बीजेपी ने जबरन सबकी दुकानें बंद करवा दीं। ऐसे में व्यापारियों का नुकसान कौन कर रहा है? यह आप खुद ही जान लीजिए।'
व्यापारी संगठन ने लिखा चौथा पत्र
व्यापारी संगठन CTI ने चार बार विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर महारैली को टालने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस रैली से दिल्ली के व्यापारियों को 10 हजार करोड़ का नुकसान हो सकताहै। बीजेपी ने भी इस बात को लपकते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही त्योहारी सीजन में यह रैली की जा रही है।
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली पार्टी की विरोध रैली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक ''कड़ी चेतावनी'' है। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन होगा और इससे प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का संयम प्रभावित हुआ है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि यदि पुलिस सहयोग करती है तो यह उसके लिए अच्छा होगा।
रैली में शामिल हुए विपक्ष के दिग्गज नेता
विपक्ष के कई दिग्गज नेता रैली में पहुंचे हैं। कुछ नेता ओपन बस में बैठकर रामलीला मैदान की ओर निकले तो वहीं कई लोग रामलीला मैदान पहुंच गए हैं। इनमें ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, महबूबा मुख्ती, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर शामिल हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला भी रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह विरोध प्रदर्शन भारत को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि देश का संसदीय लोकतंत्र खतरे में है।
उन्होंने कहा, ''निर्वाचन आयोग निरंकुश तरीके से भाजपा की मदद कर रहा है और इस विरोध प्रदर्शन ने यह बात जनता के सामने उजागर कर दी है। भारत के हालिया इतिहास में ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। लोगों का इसे समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। कुमार का इस्तीफा घोषित किया जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। हम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें