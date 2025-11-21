भाई, जीजा, पत्नी, भाभी सबको टिकट; BJP ने एक ही परिवार के 6 लोगों को चुनाव में उतार दिया

संक्षेप: लोहा सीट पर भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। परिषद में 10 वार्ड हैं और 20 सदस्य चुने जाने हैं। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, शिवसेना और अन्य दलों ने फॉर्म दाखिल कर दिए हैं।

भारतीय जनता पार्टी पर एक ही परिवार के कई लोगों को चुनाव में टिकट देने के आरोप लग रहे हैं। मामला स्थानीय चुनाव से जुड़ा और भाजपा अब विपक्ष के निशाने पर है। खबर है कि शिवसेना-भाजपा गठबंधन ने एक ही परिवार के 6 लोगों को उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस के आरोप हैं कि भाजपा अन्य दलों पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद भी ऐसे कामों में शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता किरण पाटिल का कहना है, 'ये स्थानीय चुनाव हैं और फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं, जिसमें राज्य के नेतृत्व का खासतौर पर कोई खास भूमिका नहीं होती।'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोहा नगर परिषद चुनाव में गठबंधन ने परिवार के 6 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। इनमें गजाननक सूर्यवंशी को अध्यक्ष, पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाई सचिन सूर्यवंशी, जीजा युवराज वाघमारे, भतीजे की पत्नी रीना अमोल व्यवहारे और भाभी सुप्रिया सचिन सूर्यवंशी को उम्मीदवार बनाया है।

लोहा सीट पर भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। परिषद में 10 वार्ड हैं और 20 सदस्य चुने जाने हैं। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, शिवसेना और अन्य दलों ने फॉर्म दाखिल कर दिए हैं। भाजपा ने सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं।

एक ओर जहां गजानन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। उनकी पत्नी गोदावरी 7ए वार्ड से, सचिन 1ए वार्ड से, भाभी सुप्रिया वार्ड 8ए से, जीजा वाघमारे 7बी, भतीजे की पत्नी व्यवहारे वार्ड 3 से चुनावी मैदान में हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है कि चव्हाण की एंट्री के बाद जिले में पार्टी को मजबूती मिली है।