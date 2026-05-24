BJP कोई धर्मशाला नहीं; TMC में टूट के आसार, भगवा खेमे में किस बात का धर्मसंकट?

West Bengal News: चुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब तृणमूल कांग्रेस बिखरने की कगार पर नजर आ रही है। दिल्ली और कोलकाता के सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि तृणमूल के कई राज्यसभा सांसद पाला बदल सकते हैं।

Bengal BJP: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने एक नई सियासी चुनौती आ खड़ी हुई है। संकट इस बात का है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर भाजपा में आने को बेताब नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाए या उन्हें अधर में छोड़ दिया जाए। भाजपा के लिए यह राह बेहद जोखिम भरी है। यदि पार्टी तृणमूल के दलबदलुओं के लिए अपने दरवाजे खोलती है, तो उन जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल सकती है जिन्होंने दशकों तक ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ खून-पसीना बहाया है। दूसरी तरफ, यदि भाजपा इन्हें ठुकराती है तो वह राज्य की राजनीति और सार्वजनिक विमर्श पर तृणमूल के बचे-खुचे प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने और अपना वर्चस्व मजबूत करने का एक बड़ा मौका गंवा सकती है।

दलबदलुओं को लेकर भाजपा की बंगाल इकाई ने फिलहाल कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी कोई धर्मशाला नहीं है। जिन लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं कीं या उन पर अत्याचार किए, उन्हें पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी। भट्टाचार्य का तर्क है कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के खिलाफ स्पष्ट जनादेश दिया है। ऐसे में तृणमूल के नेताओं को भाजपा में शामिल करना जनता के भरोसे और कार्यकर्ताओं के संघर्ष के साथ विश्वासघात माना जाएगा।

स्थानीय चुनावों के लिए मजबूरी? भले ही बंगाल भाजपा इसके खिलाफ हो, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि अगले साल होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को इन नेताओं की सांगठनिक क्षमता और चुनावी विशेषज्ञता की जरूरत पड़ सकती है। तृणमूल के इन नेताओं का जमीनी नेटवर्क मजबूत है, जो ग्रामीण इलाकों में भाजपा की पकड़ को और पुख्ता करने में मददगार साबित हो सकता है।

तृणमूल कांग्रेस में बड़ी बगावत चुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब तृणमूल कांग्रेस बिखरने की कगार पर नजर आ रही है। दिल्ली और कोलकाता के सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि तृणमूल के कई राज्यसभा सांसद पाला बदल सकते हैं। संसद में तृणमूल के पास लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक, 10 में से 8 राज्यसभा सांसद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे हाल ही में हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं, जहां आप के 7 राज्यसभा सांसद पाला बदलकर सत्ताधारी दल में शामिल हो गए थे।

इसके अलावा, तृणमूल के भीतर आंतरिक असंतोष इस कदर बढ़ चुका है कि कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की हालिया बैठकों से दूरी बना ली है। अपनी पारंपरिक और सबसे सुरक्षित सीट भवानीपुर से ममता बनर्जी की हार ने उनके नेतृत्व पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। विडंबना यह है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने मात दी है। शुभेंदु ने अपने आक्रामक हिंदुत्व और घुसपैठ विरोधी अभियान के दम पर भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाया।