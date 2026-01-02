Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP faces a major test in 2026 Defense in North Breakthrough in South Bengal to assam
2026 में बीजेपी का इम्तिहान; बंगाल-असम से लेकर केरल में चुनाव, राज्यसभा पर भी नजरें

2026 में बीजेपी का इम्तिहान; बंगाल-असम से लेकर केरल में चुनाव, राज्यसभा पर भी नजरें

संक्षेप:

भाजपा ने एक दशक में पश्चिम बंगाल में प्रगति जरूर की है। इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतीं। अमित शाह ने दावा किया कि 36 फीसदी वोट शेयर के साथ 2026 में बहुमत लाएंगे।

Jan 02, 2026 09:32 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीजेपी ने 2025 में शानदार चुनावी प्रदर्शन किया। साल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से हुई और अंत बिहार में डबल इंजन सरकार के लिए भारी जनादेश से हुआ। भाजपा के भीतर कोई बड़ी आंतरिक कलह नहीं हुई, जबकि विपक्ष के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। नया साल बीजेपी के लिए नई चुनौतियां लाएगा। 2026 एक तरह से साल 2029 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की दिशा तय करने वाला होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:यूपी में 'बाटी-चोखा' पर क्यों छिड़ी 'जंग', भाजपा हुई नाराज तो अखिलेश ने दी दावत

महाराष्ट्र के बड़े शहरों में स्थानीय निकाय चुनावों से साल शुरू होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही, 75 राज्यसभा सीटों पर मुकाबला होगा और कई उपचुनाव भी होने है। बीजेपी असम में सत्ता बचाने और बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने बिहार जीत के बाद कहा, 'गंगा बिहार से बंगाल जाती है। यह हमारी बंगाल में जीत का रास्ता साफ करती है।'

बंगाल विधानसभा चुनाव पर होंगी नजरें

भाजपा ने एक दशक में पश्चिम बंगाल में प्रगति जरूर की है। इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतीं। अमित शाह ने दावा किया कि 36 फीसदी वोट शेयर के साथ 2026 में दो-तिहाई बहुमत लाएंगे। मुख्य चुनावी मुद्दा घुसपैठ रोकना होगा। लेकिन राज्य में पार्टी के नेतृत्व को लेकर विवाद और 27% मुस्लिम वोट बैंक चुनौती होगी।

असम में दिलचस्प होगा चुनावी मुकाबला

असम में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार को एंटी-इनकंबेंसी, जातीय तनाव और भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हिंदुत्व का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया जा रहा है। दक्षिण में तमिलनाडु सबसे कठिन हो सकता है। यहां डीएमके-एआईएडीएमके की जोड़ी वोट शेयर में अच्छा-खासा दखल रखती है। AIADMK और विजय की टीवीके के बीच गठबंधन की कोशिश है। वहीं, केरल में ईसाई समुदाय को लुभाना जरूरी है। पुडुच्चेरी छोटा लेकिन रणनीतिक लिहाज से अहम होगा। इसके अलावा 75 राज्यसभा सीटों पर चुनाव में भी बेहद दिलचल्प हो सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
BJP Election Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।