2026 में बीजेपी का इम्तिहान; बंगाल-असम से लेकर केरल में चुनाव, राज्यसभा पर भी नजरें

संक्षेप: भाजपा ने एक दशक में पश्चिम बंगाल में प्रगति जरूर की है। इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतीं। अमित शाह ने दावा किया कि 36 फीसदी वोट शेयर के साथ 2026 में बहुमत लाएंगे।

बीजेपी ने 2025 में शानदार चुनावी प्रदर्शन किया। साल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से हुई और अंत बिहार में डबल इंजन सरकार के लिए भारी जनादेश से हुआ। भाजपा के भीतर कोई बड़ी आंतरिक कलह नहीं हुई, जबकि विपक्ष के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। नया साल बीजेपी के लिए नई चुनौतियां लाएगा। 2026 एक तरह से साल 2029 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की दिशा तय करने वाला होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महाराष्ट्र के बड़े शहरों में स्थानीय निकाय चुनावों से साल शुरू होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही, 75 राज्यसभा सीटों पर मुकाबला होगा और कई उपचुनाव भी होने है। बीजेपी असम में सत्ता बचाने और बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने बिहार जीत के बाद कहा, 'गंगा बिहार से बंगाल जाती है। यह हमारी बंगाल में जीत का रास्ता साफ करती है।'

बंगाल विधानसभा चुनाव पर होंगी नजरें भाजपा ने एक दशक में पश्चिम बंगाल में प्रगति जरूर की है। इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतीं। अमित शाह ने दावा किया कि 36 फीसदी वोट शेयर के साथ 2026 में दो-तिहाई बहुमत लाएंगे। मुख्य चुनावी मुद्दा घुसपैठ रोकना होगा। लेकिन राज्य में पार्टी के नेतृत्व को लेकर विवाद और 27% मुस्लिम वोट बैंक चुनौती होगी।