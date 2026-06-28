बिहार, बंगाल और दिल्ली के बाद तेलंगाना का नंबर, BJP ने कसी कमर; नितिन नबीन का प्लान रेडी
तेलंगाना में 9 नए भाजपा जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर नितिन नबीन ने कहा कि ये कार्यालय केवल संगठन चलाने के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि जनता की सेवा के लिए समर्पित संकल्प केंद्र और सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
भाजपा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिली चुनावी सफलताओं के बाद अब दक्षिण भारत पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में तेलंगाना को पार्टी ने अपने अगले टारगेट के तौर पर रखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज की सेवा होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील की।
साल 2028 में तेलंगाना और कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए भाजपा दक्षिण भारत में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। तेलंगाना में 9 नए भाजपा जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर नितिन नबीन ने कहा कि ये कार्यालय केवल संगठन चलाने के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि जनता की सेवा के लिए समर्पित संकल्प केंद्र और सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं सबसे अंत में है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संगठन आगे बढ़ रहा है।
तेलंगाना में जिला कार्यालयों का उद्घाटन
बीजेपी ने रंगारेड्डी ग्रामीण, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, सिद्धिपेट, मेडक, वनपर्थी और नागरकुरनूल में एक ही दिन में जिला कार्यालयों का उद्घाटन कर इसे रिकॉर्ड उपलब्धि बताया। भाजपा की दक्षिण भारत की रणनीति ऐसे समय सामने आई है, जब पड़ोसी राज्य कर्नाटक में पार्टी को राजनीतिक झटका लगा है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने सात में से पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें भाजपा और जेडी(एस) के कुछ विधायकों की कथित क्रॉस वोटिंग अहम कारण बनी। इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने राज्य अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। विजयेंद्र ने स्वीकार किया कि क्रॉस वोटिंग हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। गठबंधन के कम से कम 11 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया, जिससे कांग्रेस को अप्रत्याशित बढ़त मिली।
नितिन नबीन ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभभाई पटेल, तेलंगाना आंदोलन के शहीदों और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को अभी पूरी तरह साकार नहीं किया जा सका है और इन्हें पूरा करना भाजपा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है, लेकिन राज्य की पूरी क्षमता का उपयोग तभी संभव होगा, जब यहां भी डबल इंजन सरकार बने।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें