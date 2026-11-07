UGC नियमों पर अगड़ों और पिछड़ों की रार में उलझी BJP! चुनाव से पहले बनाई कमेटी

2012 के पुराने नियमों में केवल एससी और एसटी छात्रों के लिए सुरक्षा प्रावधान थे, लेकिन UGC के 2026 के नए नियमों में OBC वर्ग को भी शामिल कर लिया गया था।

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश समेत आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक धर्मसंकट में फंस गई है।

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) के 2026 समता नियमों को लेकर उठे सियासी बवंडर के बीच केंद्र सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने वाले इन नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के उतरने के बाद, सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इन नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने जा रही है।

इस फैसले के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश समेत आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक धर्मसंकट में फंस गई है। एक तरफ भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाने वाला सवर्ण वर्ग इन नियमों में झूठी शिकायतों और दंडात्मक प्रावधानों के दुरुपयोग को लेकर नाराज है, तो दूसरी तरफ दलित (SC), आदिवासी (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) इन कड़े सुरक्षा प्रावधानों के समर्थन में खड़ा है।

'हॉट पोटैटो' बना UGC का नियम 2012 के पुराने नियमों में केवल एससी और एसटी छात्रों के लिए सुरक्षा प्रावधान थे, लेकिन UGC के 2026 के नए नियमों में OBC वर्ग को भी शामिल कर लिया गया था।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इस राजनीतिक उलझन को स्पष्ट करते हुए कहा, "नियमों का दायरा बढ़ाकर ओबीसी को जोड़ने पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन भेदभाव की झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई या जुर्माने का कोई प्रावधान न होना सवर्ण समाज की सबसे बड़ी चिंता बन गया। अब यह मुद्दा हमारे लिए 'गर्म आलू' बन चुका है, जिसे न निगलते बन रहा है और न उगलते।"

उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से यह बेहद नाजुक मोड़ है। राज्य में करीब 22% सवर्ण, 43% ओबीसी और 21% अनुसूचित जाति (SC) मतदाता हैं। 2022 में दोबारा सत्ता में लौटी भाजपा न तो सवर्णों की नाराजगी मोल ले सकती है और न ही अपनी सोशल इंजीनियरिंग के मुख्य स्तंभ ओबीसी वर्ग को खो सकती है।

बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के झटकों से सतर्क हुई भाजपा हाल ही में अगस्त में हुए बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनावों में सवर्णों की नाराजगी के कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यूपी के अंदर भाजपा की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गई थीं, जहां कांग्रेस-सपा गठबंधन ने बाजी मार ली थी।

भाजपा नेताओं को डर है कि नियमों की समीक्षा के ऐलान से कहीं पिछड़ा और दलित वर्ग यह न मान बैठे कि सरकार उनके अधिकारों को कमजोर कर रही है। हालांकि, यूपी भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि कमेटी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वर्ग के छात्र के साथ कोई असंतुलन या भेदभाव न हो।

RSS की एंट्री और विपक्ष का तंज इस पूरे विवाद में भाजपा के वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रतिक्रिया भी अहम रही है। इंदौर में हुई संघ की बैठक के बाद राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने खुलकर कहा, "संघ का मानना है कि UGC का यह सर्कुलर असंतुलित था। हमने जमीनी फीडबैक के आधार पर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था, जिसके बाद सरकार और यूजीसी ने इसका संज्ञान लिया। अब मामला कोर्ट में है और सरकार समीक्षा समिति बना रही है।"