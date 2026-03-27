कुछ लोग आए, पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे; TMC पर भड़के दिलीप घोष

भाजपा नेता दिलीप घोष ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और गुंडे मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

पश्चिम बंगाल के बसंती बाजार क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान हिंसा भड़क गई। इसे लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कुछ लोग आए, उनके पार्टी कार्यालय को तोड़ दिया और रैली के दौरान झड़पें कीं। दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार की चुनावी प्रचार रैली के दौरान यह घटना घटी। दिलीप घोष ने राम नवमी के दौरान दंगे भड़काने की हिम्मत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को उकसा रही हैं।

दिलीप घोष ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और गुंडे मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दिलीप घोष खड़गपुर सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में अस्पताल, स्कूल और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक महीने पहले गुंडों ने सिविक वॉलंटियर की हत्या कर दी और हाल ही में पुलिस ने एक कार्यकर्ता को पीट-पीटकर मार डाला।

कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल बीजेपी लीडर घोष ने पूछा कि राज्य में कानून व्यवस्था कहां है? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिहादियों का साम्राज्य कायम हो गया है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे जिहादियों का हमला बताया। उन्होंने कहा कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और पुलिस पहुंचने पर उन पर भी हमला किया गया। बसंती बाजार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दिलीप घोष ने कहा कि विश्व में संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन देश में शांति है, जबकि पश्चिम बंगाल में अराजकता फैली हुई है।