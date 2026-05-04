बंगाल जीत के बाद भी राज्यसभा में नहीं बदलेगा 'खेल', बीजेपी को अभी करना होगा इंतजार
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बावजूद निकट भविष्य में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की संभावना नहीं दिख रही है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बावजूद निकट भविष्य में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की संभावना नहीं दिख रही है। वर्तमान में 244 सदस्यों वाले उच्च सदन में एनडीए के पास भाजपा के 113 सदस्यों सहित कुल 149 सांसद हैं, जो दो-तिहाई बहुमत (163) के आंकड़े से अभी भी 14 सदस्य कम है। राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की छह सीटें अगस्त 2029 में रिक्त होने वाली हैं। इनमें से पांच सीटें अभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पास हैं। ऐसे में भाजपा की राज्य में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद एनडीए को दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर सफलता हासिल करनी होगी।
राज्यसभा चुनावों का कार्यक्रम इस प्रकार है...
अगस्त 2029: पश्चिम बंगाल की 6 सीटें खाली होंगी, जिनमें से 5 पर अभी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है
जून 2026: 22 सीटों के लिए चुनाव
नवंबर 2026: 11 सीटों के लिए चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं (भाजपा के पास वर्तमान में 8)
जुलाई 2028: उत्तर प्रदेश की शेष 11 सीटें (भाजपा के पास 8)
अप्रैल 2028: 13 सीटें
जून 2028: 21 सीटें, जिसमें पंजाब (5), केरल (3), असम (2), मध्य प्रदेश (3), आंध्र प्रदेश (4), तमिलनाडु (6), कर्नाटक (4), तेलंगाना (2) और छत्तीसगढ़ (2) शामिल हैं
जुलाई 2028: कुल 38 सीटें, जिसमें बिहार (5), महाराष्ट्र (6), ओडिशा (3), राजस्थान (4), पंजाब (2), राजस्थान (2) और उत्तराखंड (1) शामिल हैं
आप से बीजेपी में आए 7 सांसद
बता दें कि कुछ दिन पहले ही में राज्यसभा में भाजपा को महत्वपूर्ण बढ़त मिली जब सदन के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी (आप) के सात सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी। इस विलय के साथ ही भाजपा की सदस्यों की संख्या 113 हो गई।
राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत से क्या फायदा?
बता दें कि एक बार एनडीए को राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत मिल जाने पर संवैधानिक संशोधनों वाले महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना आसान हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में साधारण बहुमत होने के बावजूद एनडीए के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है। निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत के लिए 363 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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