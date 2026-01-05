टुकड़े-टुकड़े गैंग का साथ देने के लिए माफी मांगें कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा

संक्षेप: SC ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में खालिद और इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। SC ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा है कि मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने का SC का आदेश कांग्रेस के मुंह पर एक ‘करारा तमाचा’ है। इस दौरान भाजपा ने विपक्षी दल से ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का समर्थन करने के लिए माफी मांगने को भी कहा है। भाजपा ने खालिद और इमाम को भारत में विभाजनकारी ताकतों के ‘पोस्टर ब्वॉय’ बताते हुए दावा किया कि उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस का पूरा तंत्र उन्हें ‘निर्दोष पीड़ित’ के रूप में पेश कर रहा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में खालिद और इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। SC ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’ उन्होंने लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।’’ पूनावाला ने आगे लिखा कि कांग्रेस को ‘अफजल से लेकर उमर और शरजील तक टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का समर्थन करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शीर्ष अदालत के फैसले को राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवेशी तंत्र के चेहरे पर ‘करारा तमाचा’ बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने ‘टुकड़े-टुकड़े के ‘पोस्टर ब्वॉय’ उमर खालिद और शरजील इमाम को निर्दोष पीड़ित’ के रूप में पेश किया।