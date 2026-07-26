NEET प्रदर्शन में एक्ट्रेस ने दिखाया पीएम मोदी का आपत्तिजनक पोस्टर, दर्ज हुई FIR
श्रीलेखा मित्रा ने मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और एक पोस्टर हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाई थी। शिकायत के अनुसार, उस पोस्टर पर प्रधानमंत्री की एक आपत्तिजनक तस्वीर प्रदर्शित की गई थी।
भाजपा ने को बांग्ला अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पार्टी का आरोप है कि दो दिन पहले कोलकाता में छात्रों की विरोध रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक और अशोभनीय तस्वीर प्रदर्शित की थी। बीजेपी नेता और पार्टी प्रवक्ता केया घोष ने आनंदपुर पुलिस थाने में मित्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा, बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस थाने और कई जिलों के अन्य पुलिस थानों में भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज किए जाने की खबरें सामने आईं हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 24 जुलाई को कोलकाता की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने NEET परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके एक दिन बाद ही दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
श्रीलेखा मित्रा ने मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और एक पोस्टर हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाई थी। शिकायत के अनुसार, उस पोस्टर पर प्रधानमंत्री की एक आपत्तिजनक तस्वीर प्रदर्शित की गई थी। घोष की शिकायत में कहा गया, 'इस रैली के दौरान श्रीलेखा मित्रा ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाने वाले एक अत्यंत अपमानजनक, आपत्तिजनक कार्टून/व्यंग्यचित्र वाले पोस्टर को प्रदर्शित किया। इस पोस्टर को जानबूझकर एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया गया, ताकि आम लोगों और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख का मजाक उड़ाया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके और उनका अपमान किया जा सके।'
पुलिस में दर्ज शिकायत में क्या कहा गया
शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया गया है, जिनमें धारा 352 (शांति भंग के लिए उकसाना), धारा 353 (भड़काऊ कृत्य का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना) और धारा 356 (मानहानि) शामिल हैं। शिकायत में कानून के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार त्वरित और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया, 'राजनीतिक विरोध के माध्यम से असहमति व्यक्त करने का अधिकार सार्वजनिक मानहानि, शांति भंग करने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर अपमान या सार्वजनिक वैमनस्य फैलाने वाली आपत्तिजनक अभिव्यक्तियों तक विस्तारित नहीं होता।'
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलेखा मित्रा ने कहा कि वह छात्रों और युवाओं के समर्थन में एकजुटता जताने के लिए प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपना चश्मा नहीं पहना था, इसलिए वह उस पोस्टर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई थीं, जिसे उन्होंने हाथ में लिया था। उन्होंने कहा, 'उस समय पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, इसलिए मेरी तस्वीर जल्दबाजी में खींची गई। मैंने कभी पोस्टर को पलटकर यह देखने की कोशिश भी नहीं की कि उस पर प्रधानमंत्री की किस तरह की तस्वीर प्रदर्शित की गई थी। मैं भाजपा की विरोधी हो सकती हूं, लेकिन मुझे राष्ट्र-विरोधी कहना पूरी तरह हास्यास्पद है। यह सोचना भी उतना ही बेतुका है कि मैंने जानबूझकर उस पोस्टर को हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाने का फैसला किया था।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें