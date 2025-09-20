भाजपा पार्षद का अपने दफ्तर में मिला शव, फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका; जांच शुरू

टेलीविजन चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, अनिल कुमार एक सहकारी समिति चलाते थे। इससे जुड़े वित्तीय संकट को लेकर वह कुछ समय से परेशान थे। खबरों में यह भी दावा किया गया कि उनके शव के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

तिरुवनंतपुरम में बीजेपी से जुड़े एक नगर निगम पार्षद आज सुबह कार्यालय में फांसी पर लटके मिले। पुलिस के अनुसार, तिरुमाला वार्ड के पार्षद के. अनिल कुमार को सुबह करीब 9 बजे मृत अवस्था में देखा गया। फिलहाल इसे आत्महत्या का संदिग्ध मामला माना जा रहा है। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनिल कुमार को सुबह ही ऑफिस में देखा गया था और बाद में उनकी मृत्यु की खबर मिली।

टेलीविजन चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, अनिल कुमार एक सहकारी समिति चलाते थे। इससे जुड़े वित्तीय संकट को लेकर वह कुछ समय से परेशान थे। खबरों में यह भी दावा किया गया कि उनके शव के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां थीं। हालांकि, पुलिस ने सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हम अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। जांच चल रही है।' यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सहकारी समिति के वित्तीय संकट के साथ-साथ दूसरे कारणों की भी जांच की जा रही है।