BJP और कांग्रेस अध्यक्ष को भी मिला ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार का न्योता

अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया है।

इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार अब अगले हफ्ते होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक और गमगीन मौके पर शामिल होने के लिए ईरान ने भारत सरकार के साथ-साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को भी खास बुलावा भेजा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस शोक सभा में शामिल होने के लिए ईरान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है।

भारत सरकार की ओर से कौन करेगा नुमाइंदगी? माना जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ईरान जाएंगे।

सैयद अता हसनैन शिया समुदाय के उन गिने-चुने चेहरों में से एक हैं, जो इस समय भारत में किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों नेता 4 जुलाई को तेहरान में होने वाले कार्यक्रम में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

क्या पीएम मोदी भी जाएंगे ईरान? पिछले हफ्ते ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा था। हालांकि, भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कौन-कौन जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में जाना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।

युद्ध के कारण टलती रही अंतिम संस्कार की तारीख अयातुल्लाह खामेनेई ने साल 1989 से 2026 तक ईरान की सत्ता की कमान संभाली थी। उनके निधन के बाद से ही अंतिम संस्कार की तारीखें कई बार बदली जा चुकी हैं।

पहले उनका अंतिम संस्कार 4 मार्च को होना था। लेकिन 28 फरवरी के हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध के कारण इसे टालना पड़ा। अब ईरान के अधिकारियों ने फैसला किया है कि उनकी अंतिम विदाई मुहर्रम के दौरान की जाएगी, जो शिया मुस्लिम कैलेंडर में शोक का एक बेहद पवित्र महीना माना जाता है।