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BJP और कांग्रेस अध्यक्ष को भी मिला ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार का न्योता

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया है।

BJP और कांग्रेस अध्यक्ष को भी मिला ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार का न्योता

इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार अब अगले हफ्ते होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक और गमगीन मौके पर शामिल होने के लिए ईरान ने भारत सरकार के साथ-साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को भी खास बुलावा भेजा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस शोक सभा में शामिल होने के लिए ईरान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है।

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भारत सरकार की ओर से कौन करेगा नुमाइंदगी?

माना जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ईरान जाएंगे।

सैयद अता हसनैन शिया समुदाय के उन गिने-चुने चेहरों में से एक हैं, जो इस समय भारत में किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों नेता 4 जुलाई को तेहरान में होने वाले कार्यक्रम में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

क्या पीएम मोदी भी जाएंगे ईरान?

पिछले हफ्ते ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा था। हालांकि, भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कौन-कौन जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में जाना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।

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युद्ध के कारण टलती रही अंतिम संस्कार की तारीख

अयातुल्लाह खामेनेई ने साल 1989 से 2026 तक ईरान की सत्ता की कमान संभाली थी। उनके निधन के बाद से ही अंतिम संस्कार की तारीखें कई बार बदली जा चुकी हैं।

पहले उनका अंतिम संस्कार 4 मार्च को होना था। लेकिन 28 फरवरी के हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध के कारण इसे टालना पड़ा। अब ईरान के अधिकारियों ने फैसला किया है कि उनकी अंतिम विदाई मुहर्रम के दौरान की जाएगी, जो शिया मुस्लिम कैलेंडर में शोक का एक बेहद पवित्र महीना माना जाता है।

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अंतिम विदाई का पूरा कार्यक्रम:

  • 6 जुलाई: राजधानी तेहरान में अंतिम संस्कार की रस्में होंगी।
  • 7 जुलाई: इसके बाद पवित्र शहर कोम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
  • 9 जुलाई: अंत में, मशहद शहर में इमाम रजा की प्रसिद्ध दरगाह पर उन्हें सुपुर्द-ए-खाक (दफनाया) किया जाएगा।

इस मौके पर दुनिया भर की निगाहें ईरान पर टिकी होंगी, और भारत की कूटनीतिक मौजूदगी भी इस दौरान काफी अहम रहने वाली है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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