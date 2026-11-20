संविधान दिवस पर फिर आमने-सामने होंगी BJP और कांग्रेस, एक की नजर जेन-जी पर तो दूजे का टारगेट वोटर
BJP vs Congress on Constitution Day: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 'संविधान दिवस' यानी 26 नवंबर को देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।
BJP vs Congress on Constitution Day: केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले युवाओं तक अपनी पहुंच और तेज करने की खास योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि BJP ने अगले सप्ताह आयोजित होने वाले संविधान दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों-कॉलेजों में युवाओं खासकर जेन-जी से संवाद करने की अहम योजना बनाई है। इसके तहत पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कहा है कि वे 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच लगातार पांच दिनों तक अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करें।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और आम जनता के बीच भारतीय संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही BJP का लक्ष्य छात्रों और स्थानीय निवासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। दरअसल, भाजपा की तरफ से यह जनसंपर्क अभियान ऐसे समय पर आयोजित किया जा रहा है, जब हाल ही में देश भर के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं खासकर जेन-जी ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन किया था और अभी भी कई हिस्सों में यह प्रदर्शन जारी हैं।
भाजपा का क्या प्लान?
ऐसे में भाजपा चाहती है कि उसके प्रतिनिधि यानी पार्टी के सांसद और नेतागण युवाओं से सीधे संवाद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की न केवल उपलब्धियों की चर्चा उनसे करें बल्कि सरकार और युवाओं के बीच संवाद सेतु बनाने की दिशा में अहम कदम उठाएं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था।सरकार ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' घोषित किया था। इससे पहले इसे 'राष्ट्रीय कानून दिवस' (नेशनल लॉ डे) के रूप में जाना जाता था।
कांग्रेस की क्या योजना?
दूसरी तरफ, संविधान दिवस के मौके पर ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करते हुए संविधान रक्षा मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजन तो करेगी ही। इसके अलावा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के बूथ स्तरीय सत्यापन के लिए अभियान चलाएगी और ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल आयोजित करेगी। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को जारी एक परिपत्र में कहा कि 'दिल्ली चलो' अभियान के चौथे चरण के तहत 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम अब किसी बाद की तारीख में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि 26 नवंबर को सभी पीसीसी अपने-अपने राज्यों में 'संविधान रक्षा' मार्च का आयोजन करेंगी।
मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान
वेणुगोपाल ने बताया कि इस मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर उन मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे, जिन्हें मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है। परिपत्र में कहा गया, ''अभियान के तहत अब 26 नवंबर को सभी राज्य मुख्यालयों पर 'संविधान रक्षा' मार्च आयोजित किया जाएगा। 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) स्तर पर बैठकें की जाएंगी, 'वोट रक्षक' नियुक्त किये जाएंगे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 30 नवंबर तक, हटाए गए मतदाताओं का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिसकी मंडल अध्यक्ष रोजाना निगरानी करेंगे।''
29 नवंबर से 15 दिसंबर तक 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल'
इसमें कहा गया है कि सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' का आयोजन किया जाएगा। परिपत्र के अनुसार, ''अभियान के मुख्य कार्यक्रम के तौर पर 26 नवंबर को प्रत्येक पीसीसी व्यापक स्तर पर 'संविधान रक्षा' मार्च आयोजित करेगी, जिसमें ऐतिहासिक जनसभा होगी।'' बता दें कि कांग्रेस और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की अन्य पार्टियां कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है, और उन पर इन अनियमितताओं में मिलीभगत का आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।