BJP vs Congress on Constitution Day: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 'संविधान दिवस' यानी 26 नवंबर को देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।

BJP vs Congress on Constitution Day: केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले युवाओं तक अपनी पहुंच और तेज करने की खास योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि BJP ने अगले सप्ताह आयोजित होने वाले संविधान दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों-कॉलेजों में युवाओं खासकर जेन-जी से संवाद करने की अहम योजना बनाई है। इसके तहत पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कहा है कि वे 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच लगातार पांच दिनों तक अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करें।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और आम जनता के बीच भारतीय संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही BJP का लक्ष्य छात्रों और स्थानीय निवासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। दरअसल, भाजपा की तरफ से यह जनसंपर्क अभियान ऐसे समय पर आयोजित किया जा रहा है, जब हाल ही में देश भर के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं खासकर जेन-जी ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन किया था और अभी भी कई हिस्सों में यह प्रदर्शन जारी हैं।

भाजपा का क्या प्लान? ऐसे में भाजपा चाहती है कि उसके प्रतिनिधि यानी पार्टी के सांसद और नेतागण युवाओं से सीधे संवाद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की न केवल उपलब्धियों की चर्चा उनसे करें बल्कि सरकार और युवाओं के बीच संवाद सेतु बनाने की दिशा में अहम कदम उठाएं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था।सरकार ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' घोषित किया था। इससे पहले इसे 'राष्ट्रीय कानून दिवस' (नेशनल लॉ डे) के रूप में जाना जाता था।

कांग्रेस की क्या योजना? दूसरी तरफ, संविधान दिवस के मौके पर ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करते हुए संविधान रक्षा मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजन तो करेगी ही। इसके अलावा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के बूथ स्तरीय सत्यापन के लिए अभियान चलाएगी और ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल आयोजित करेगी। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को जारी एक परिपत्र में कहा कि 'दिल्ली चलो' अभियान के चौथे चरण के तहत 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम अब किसी बाद की तारीख में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि 26 नवंबर को सभी पीसीसी अपने-अपने राज्यों में 'संविधान रक्षा' मार्च का आयोजन करेंगी।

मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान वेणुगोपाल ने बताया कि इस मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर उन मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे, जिन्हें मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है। परिपत्र में कहा गया, ''अभियान के तहत अब 26 नवंबर को सभी राज्य मुख्यालयों पर 'संविधान रक्षा' मार्च आयोजित किया जाएगा। 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) स्तर पर बैठकें की जाएंगी, 'वोट रक्षक' नियुक्त किये जाएंगे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 30 नवंबर तक, हटाए गए मतदाताओं का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिसकी मंडल अध्यक्ष रोजाना निगरानी करेंगे।''