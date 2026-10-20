CJP की रोनाल्डो और मेस्सी से तुलना, भाजपा ने ही कर दी; सवाल भी पूछा

कॉकरोच जनता पार्टी को तेजी से बढ़े फॉलोअर्स पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही इसकी तुलना फुटबॉल स्टार लियोनल मेस्सी जैसी बड़ी हस्तियों से कर दी है। फिलहाल, सीजेपी ने अपने अगले प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया है।

भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा सांसद केवी रेड्डी का कहना है कि इतने तेजी से फॉलोअर्स तो सोशल मीडिया पर महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट के भी नहीं बढ़ते हैं, जितने तेजी से इनके बढ़े। साथ ही तंज किया है कि इसके बाद भी दिल्ली में हुए प्रदर्शन में भीड़ नहीं जुटा पाए थे। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और विदेश से फंडिंग हो रही है।

सांसद केवी रेड्डी ने शनिवार को कहा, 'आम आदमी पार्टी के एक सोशल मीडिया सलाहकार अमेरिका के बोस्टन गए, वहां एक पार्टी शुरू की, और अचानक उनके 23 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और टेलर स्विफ्ट के हैं, जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 700 मिलियन, 500 मिलियन और 300 मिलियन है।'

सवाल उठाए उन्होंने कहा, 'यहां तक कि जब रोनाल्डो या मेसी ने गोल किया, तब भी उनके फॉलोअर्स की संख्या में इतनी भारी उछाल नहीं आई। जब टेलर स्विफ्ट की शादी हुई, तब भी मुझे नहीं लगता कि उनके फॉलोअर्स में ऐसी कोई उछाल आई हो, लेकिन इन लोगों के मामले में ऐसा हुआ। यह 100% नकली और 100% पैसे देकर करवाया गया है। पर सवाल यह है कि इसके लिए पैसे किसने दिए?'

उन्होंने कहा, 'मान लेते हैं कि उनका दावा है कि फॉलोअर्स के लिए पैसे नहीं दिए गए, बल्कि ऑर्गेनिक हैं। तो फिर जब वे पहली बार आए और जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध-प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली सरकार से तुरंत अनुमति भी ले ली। तब भी वे 700 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए...। 23 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद, यह इतना बड़ा फ्लॉप कैसे रहा...।'

जंतर मंतर पर हुआ था प्रदर्शन जून जुलाई में सीजेपी के बैनर तले नीट पेपर लीक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उसमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 25 दिनों से ज्यादा समय तक भूख हड़ताल पर रहे थे। इसी बीच 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च का ऐलान किया था, जिसमें उनके और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई थी। सीजेपी की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, जिसे सरकार ने मान लिया था।

फिर होने वाले थे प्रदर्शन खास बात है कि सीजेपी ने 10 अक्टूबर को SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि, दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, इसके कुछ समय बाद ही तीनों को छोड़ दिया गया था। इसके बाद दीपके अपने दादी के निधन के चलते गृह नगर लौट गए थे। खास बात है कि इस प्रदर्शन के असफल होने के बाद जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था।

इसी बीच पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जंतर मंतर जाकर नारेबाजी की और तिरंगा लहराया। तब पुलिस ने कार्रवाई कर रांका, दास और अजिंक्य शिंदे समेत 10 से ज्यादा सीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया था। बाद में शिंदे को मुचलके और बॉन्ड पर साइन कराए जाने के बाद रिहा कर दिया था, लेकिन दास और रांका हिरासत में रहे।