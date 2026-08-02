लगता नहीं IIT से पढ़े हैं, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का तंज; बोली- E-20 पेट्रोल से सुधरी हवा
अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल को सस्ता करने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने उनपर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से हवा साफ हो रही है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर कॉस्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय टाउनहॉल का आयोजन किया। इसमें आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के मसले पर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने ई-20 की कीमत कम करने और शुद्ध पेट्रोल की कीमत 84 रुपये नीचे रखने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने उनकी शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एथेनॉल के प्रयोग से दिल्ली की हवा 30 फीसदी तक सुधर गई है।
केजरीवाल ने की गाड़ी ना खरीदने की अपील
इस टाउनहॉल के मद्देनजर कॉस्टीट्यूशन क्लब के आसपास भारी संख्या में दिल्ली पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। सड़कों पर बैरिकेड भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि सरकार अमेरिका के दबाव में जबरन ई-20 पेट्रोल वाहन मालिकों पर थोप रही है। अमेरिका एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले साल भारत ने अमेरिका से एक बिलियन लीटर एथेनॉल आयात किया था। ई-20 लागू होने के बाद इस वर्ष पिछले साल की तुलना में पांच गुना अधिक एथेनॉल आयात होगा। उन्होंने एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक देश में ई-100 की गाड़ियां बननी शुरू न हो जाएं, तब तक गाड़ी खरीदना बंद कर दें।
दो लाख से अधिक लोगों ने अर्जी फाइल की
केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर पिटीशन फाइल करने के लिए कहा था। दो लाख से अधिक लोगों ने पिटीशन फाइल की है। जिन्हें डंडे और जेल जाने से डर नहीं लगता वैसे 100 लोगों को साथ लेकर चार अगस्त को दोपहर 12 बजे वह प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे। आप ने दावा किया है कि सात लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देखा।
पूनावाला ने कहा- विरोध मार्च से पहले हाउस अरेस्ट किया
सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने आरोप लगाया कि ई20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रस्तावित मार्च से पहले शनिवार सुबह पुलिस ने उन्हें जीके स्थित घर में ही रोक दिया। पूनावाला ने वीडियो साझा कर इसे ‘हाउस अरेस्ट’ बताया और पुलिस पर मीडिया से भी दूर रखने का आरोप लगाया।
बीजेपी बोली, भ्रम फैला रहे केजरीवाल
भाजपा ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल ई-20 यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। टाउनहॉल में उनके भाषण ने उनकी शैक्षणिक योग्यता प्रश्न चिह्न लगा दिया है। तकनीकी मुद्दों पर उनके बयान से प्रतीत नहीं होता कि वह आईआईटी से पढ़े हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि करोड़ों गाड़ियों वाले देश में केजरीवाल 100 गाड़ी सामने लाएं जिन्हें इस ईंधन से नुकसान हुआ है या इंजन बंद पड़ा हो। मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने की जगह अगर इंटरनेट पर सर्च कर लेते तो उन्हें मालूम होता कि ई-20 का उपयोग बढ़ते ही अकेले दिल्ली की हवा 30% तक सुधरी है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें