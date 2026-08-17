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नितिन नवीन को तो नई टीम मिल गई, क्या अब पीएम मोदी के कैबिनेट में होने वाला है बदलाव

By Niteesh Kumar
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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल बहुत जल्द हो सकता है। भाजपा और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए चेहरों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है।

BJP Chief Nitin Nabin New Team Is PM Modi Cabinet may get Rejig very soon
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष नितिन नवीन।

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा के संगठनात्मक बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के मॉनसून सत्र के अगस्त में समाप्त होने से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना कम थी। ऐसे में फेरबदल सेशन के बाद अब हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं।

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धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले महीने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला। रवनीत सिंह बिट्टू ने 24 जुलाई को राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य मंत्री पद छोड़ा। जॉर्ज कुरियन ने भी जून में राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा दिया था। बीजेपी ने कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से भी मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा बढ़ी है।

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रामदास आठवले के बयानों से मिले संकेत

मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल बहुत जल्द हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए चेहरों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। आठवले ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी और शरद पवार की सहमति पर पार्टी के 8 सांसदों को NDA में शामिल होना चाहिए।

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पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में हुआ था बदलाव

पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी 2 साल के भीतर बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल किया था। ऐसे में सरकार में नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी की नई टीम विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की रणनीति है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित 10 महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के 6 नेताओं को जगह दी। पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम को अनुभवी प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव, युवा जोश, भौगोलिक विविधता और व्यापक सामाजिक समावेश का रणनीतिक संयोजन बताया।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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