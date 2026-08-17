नितिन नवीन को तो नई टीम मिल गई, क्या अब पीएम मोदी के कैबिनेट में होने वाला है बदलाव

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल बहुत जल्द हो सकता है। भाजपा और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए चेहरों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा के संगठनात्मक बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के मॉनसून सत्र के अगस्त में समाप्त होने से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना कम थी। ऐसे में फेरबदल सेशन के बाद अब हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले महीने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला। रवनीत सिंह बिट्टू ने 24 जुलाई को राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य मंत्री पद छोड़ा। जॉर्ज कुरियन ने भी जून में राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा दिया था। बीजेपी ने कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से भी मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा बढ़ी है।

रामदास आठवले के बयानों से मिले संकेत मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल बहुत जल्द हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए चेहरों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। आठवले ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी और शरद पवार की सहमति पर पार्टी के 8 सांसदों को NDA में शामिल होना चाहिए।