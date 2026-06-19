BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को मिला है शिबू सोरेन वाला आलीशान बंगला, ये VIP बने पड़ोसी; सुविधाएं
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के VVIP लुटियंस जोन में शिफ्ट हो गए हैं। पूर्व PM मनमोहन सिंह के पड़ोस में मिले इस आलीशान टाइप-8 बंगले में क्या-क्या सुविधाएं हैं और गृह प्रवेश में कौन से दिग्गज पहुंचे, जानें।
महीनों की तलाश और इंतजार के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिल्ली के लुटियंस जोन में एक आलीशान सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। बुधवार को उन्होंने पूरे विधि-विधान और पूजा-पाठ के साथ अपने नए आवास में गृह प्रवेश किया। उनका यह नया पता देश के सत्ता के गलियारे में सबसे हाई-प्रोफाइल इलाकों में शुमार है।
शिबू सोरेन के नाम पर था यह बंगला
नितिन नवीन को नई दिल्ली में '1, मोतीलाल नेहरू मार्ग' वाला बंगला मिला है। इससे पहले यह आवास झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के दिवंगत नेता शिबू सोरेन के पास था। अधिकारियों के अनुसार, जेएमएम नेता को 2020 में यह बंगला आवंटित किया गया था और 4 अगस्त 2025 को उनके निधन तक वे इसी में रहे। इसके बाद से यह घर खाली पड़ा था, जिसे अब 'कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन' (CCA) की मंजूरी के बाद नवीन को आवंटित किया गया है।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी होंगी नई पड़ोसी
बीजेपी अध्यक्ष का यह नया घर बेहद VVIP जोन में है। इसके ठीक बगल में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह का आवास '3, मोतीलाल नेहरू मार्ग' स्थित है। पूर्व पीएम को 7 लोक कल्याण मार्ग खाली करने के बाद यही बंगला मिला था। फिलहाल इस घर में उनकी पत्नी गुरशरण कौर रह रही हैं, जो अब नितिन नवीन की पड़ोसी बन गई हैं।
गृह प्रवेश में जुटा दिग्गजों का जमावड़ा
बुधवार को नए घर में शिफ्ट होने के मौके पर नितिन नवीन के यहां दिग्गज नेताओं का तांता लगा रहा। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता उन्हें बधाई देने पहुंचे। इनके अलावा, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू और जी. किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नए आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि नवीन को 20 जनवरी को बीजेपी का 12वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और सरकार को उनके लिए उपयुक्त घर खोजने में काफी समय लगा।
क्या हैं इस टाइप-8 बंगले की सुविधाएं?
नवीन 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य (MP) बने थे, इसी वजह से उन्हें यह टाइप-8 आवास मिला है। 'डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स' के तहत आने वाले इस बंगले के एवज में उनके वेतन से हर महीने लगभग 6,000 से 8,000 रुपये की लाइसेंस फीस कटेगी।
सांसद होने के नाते उन्हें इस आवास के साथ सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी की सुविधा मिलेगी। बड़े बगीचे और घर की देखभाल के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और बागवानी कर्मचारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए 24 घंटे गार्ड (CISF या दिल्ली पुलिस) मौजूद रहेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलने के लिए बंगले में एक अलग कैंप ऑफिस भी है, ताकि आवासीय क्षेत्र की निजता भंग न हो।
...अगर सांसद न होते नवीन?
रिपोर्ट के मुताबिक, अगर नितिन नवीन संसद के सदस्य नहीं होते, तो यह आवंटन विवादों में घिर सकता था। साथ ही, उन्हें इस बंगले के लिए बाजार दर के हिसाब से हर महीने लाखों रुपये का भारी-भरकम किराया चुकाना पड़ता।
क्या हैं सरकारी बंगले खाली करने के नियम?
लुटियंस जोन के इन बंगलों पर किसी का स्थायी कब्जा नहीं होता, बल्कि ये पद और नियमों के हिसाब से आवंटित होते हैं। 'सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन' (CGGPRA) नियम 2017 के मुताबिक पूर्व मंत्रियों और सांसदों को पद छोड़ने के 1 महीने के भीतर सरकारी घर खाली करना होता है। सेना प्रमुखों को रिटायरमेंट के बाद केवल 3 महीने तक ही आवास में रहने की छूट है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) 6 महीने के ग्रेस पीरियड तक बंगले में रह सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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