Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बंगाल में BJP ने बदला गेम प्लान, ममता पर सीधे हमले से परहेज; निशाने पर सिर्फ TMC सरकार

Mar 15, 2026 11:33 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रामनारायण श्रीवास्तव।
share

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व का मानना है कि वर्ष 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने लिए निजी सहानुभूति का माहौल बनाया था, जिससे उसकी सरकार के खिलाफ माहौल का पूरा लाभ भाजपा को नहीं मिला था।

बंगाल में BJP ने बदला गेम प्लान, ममता पर सीधे हमले से परहेज; निशाने पर सिर्फ TMC सरकार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के केंद्रीय नेता तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधने से बचेंगे। जिससे कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव की तरह अपने लिए किसी तरह का सहानुभूति माहौल न बना सकें। हालांकि, भाजपा नेता राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर बरसेंगे। दूसरी तरफ राज्य के पार्टी के नेता ममता और उसकी पूरी पार्टी व सरकार को जमकर निशाना बनाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी होने के लिए लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विशाल रैली से उसके विधिवत चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हो चुकी है। इस बीच, पार्टी के चुनावी प्रबंधकों और रणनीतिकारों ने चुनाव प्रचार की रणनीति को भी अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा ने इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की रणनीति में बदलाव किया है। अब उसके केंद्रीय नेता ममता बनर्जी पर सीधा निशाना नहीं साधेंगे।

ये भी पढ़ें:बंगाल में अपराधियों को खुली छूट, बहनों संग हो रहे दिल दहलाने वाले अपराध: PM मोदी

2021 में नहीं मिला था लाभ

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व का मानना है कि वर्ष 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने लिए निजी सहानुभूति का माहौल बनाया था, जिससे उसकी सरकार के खिलाफ माहौल का पूरा लाभ भाजपा को नहीं मिला था। भाजपा नेताओं के दीदी संबोधन से किए गए प्रहार को ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में भुनाया था। इसलिए इस बार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य की तृणमूल सरकार की नाकामी और राज्य के पिछड़ेपन को लेकर तीखे हमले कर रहा है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में BJP के सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी, CM कैंडिडेट कौन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिगेड मैदान की रैली में ममता बनर्जी का सीधा नाम लेने से परहेज किया, लेकिन तृणमूल सरकार के संबोधन से जमकर प्रहार किए। भाजपा की कोशिश राज्य सरकार के खिलाफ माहौल को भुनाना है और किसी व्यक्तिगत हमले से बचेगी। साथ ही वह राज्य के लोगों को ममता सरकार की नाकामी के खिलाफ खड़े करने और उनमें बदलाव को लेकर विश्वास को जगाने में जुटी है।

सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के नेता जरूर ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार करेंगे, क्योंकि वह वहां पर भुक्तभोगी हैं। जनता भी जानती है कि ममता बनर्जी उनके खिलाफ क्या कर रही हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
West Bengal News west bengal election date
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।