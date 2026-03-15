बंगाल में BJP ने बदला गेम प्लान, ममता पर सीधे हमले से परहेज; निशाने पर सिर्फ TMC सरकार
सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व का मानना है कि वर्ष 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने लिए निजी सहानुभूति का माहौल बनाया था, जिससे उसकी सरकार के खिलाफ माहौल का पूरा लाभ भाजपा को नहीं मिला था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के केंद्रीय नेता तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधने से बचेंगे। जिससे कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव की तरह अपने लिए किसी तरह का सहानुभूति माहौल न बना सकें। हालांकि, भाजपा नेता राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर बरसेंगे। दूसरी तरफ राज्य के पार्टी के नेता ममता और उसकी पूरी पार्टी व सरकार को जमकर निशाना बनाएंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी होने के लिए लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विशाल रैली से उसके विधिवत चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हो चुकी है। इस बीच, पार्टी के चुनावी प्रबंधकों और रणनीतिकारों ने चुनाव प्रचार की रणनीति को भी अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा ने इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की रणनीति में बदलाव किया है। अब उसके केंद्रीय नेता ममता बनर्जी पर सीधा निशाना नहीं साधेंगे।
2021 में नहीं मिला था लाभ
सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व का मानना है कि वर्ष 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने लिए निजी सहानुभूति का माहौल बनाया था, जिससे उसकी सरकार के खिलाफ माहौल का पूरा लाभ भाजपा को नहीं मिला था। भाजपा नेताओं के दीदी संबोधन से किए गए प्रहार को ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में भुनाया था। इसलिए इस बार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य की तृणमूल सरकार की नाकामी और राज्य के पिछड़ेपन को लेकर तीखे हमले कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिगेड मैदान की रैली में ममता बनर्जी का सीधा नाम लेने से परहेज किया, लेकिन तृणमूल सरकार के संबोधन से जमकर प्रहार किए। भाजपा की कोशिश राज्य सरकार के खिलाफ माहौल को भुनाना है और किसी व्यक्तिगत हमले से बचेगी। साथ ही वह राज्य के लोगों को ममता सरकार की नाकामी के खिलाफ खड़े करने और उनमें बदलाव को लेकर विश्वास को जगाने में जुटी है।
सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के नेता जरूर ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार करेंगे, क्योंकि वह वहां पर भुक्तभोगी हैं। जनता भी जानती है कि ममता बनर्जी उनके खिलाफ क्या कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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