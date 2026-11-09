BJP प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो ईद को खुशियों की दिवाली कह कर दिखाएं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रभाव में काम कर रहे हैं।

दिवाली पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के शुभकामना संदेश पर राजनीतिक बवाल मच गया है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने खुले तौर पर इसे मुस्लिम तुष्टिकरण करार दिया और लगे हाथ राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो ईद को खुशियों की दिवाली कह कर दिखाएं।

नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश में कांग्रेस ने हिंदू धार्मिक परंपराओं का अनादर करने को आदत बना लिया है। दरअसल, खरगे ने सप्ताहांत में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों से कहा था कि दीपावली भारत में सभी लोग मनाते हैं और यह एक प्रमुख त्योहार है। उन्होंने इसे 'खुशियों की ईद' कहा था।

अर्थ के मामले में अज्ञानी हैं विरोधी: पवन खेड़ा इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने खरगे का बचाव करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी की आलोचना करने वाले लोग ''शब्दों के अर्थ के मामले में अज्ञानी'' हैं, क्योंकि 'ईद' शब्द का शाब्दिक अर्थ त्योहार होता है। खेड़ा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ 'त्योहार' होता है। अब जाकर उनका बयान दोबारा सुनिए। उनकी बात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन संघी मानसिकता की नकारात्मकता के कारण कुछ लोग किसी त्योहार को भी नहीं बख्शते हैं।" उन्होंने कहा, "दिवाली की भावना और भगवान के प्रेम के नाम पर कृपया अपने दिमाग में भी एक-दो बल्ब जला लें और बाकी लोगों के सामने अपनी मूर्खता के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचें।" खेड़ा ने अपनी पोस्ट के अंत में आलोचकों को ''जाहिल कहीं के'' भी कहा।

यह कांग्रेस पार्टी का 'डीएनए उधर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ''यह कांग्रेस पार्टी का 'डीएनए' है। पहला, मुस्लिम वर्ग का खुलकर तुष्टीकरण करना और दूसरा, खुशी, उल्लास और समावेशिता के प्रतीक वाले त्योहार के दौरान भी हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करना।" खरगे की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए भाटिया ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष दिवाली को स्वीकार करने तक से हिचकते दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान पार्टी की ''हिंदू और सनातन विरोधी मानसिकता'' को दर्शाता है। भाटिया ने कहा, ''हर कोई दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था। हमें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खरगे जी हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। लेकिन फिर उनका बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 'दिवाली खुशियों की ईद है।"

राहुल गांधी के प्रभाव में काम कर रहे खरगे उन्होंने कहा, ''अगर दिवाली खुशियों की ईद है, तो खरगे जी के अनुसार ईद भी खुशियों की दिवाली होगी।'' इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो ईद को खुशियों की दिवाली कह कर दिखाएं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रभाव में काम कर रहे हैं और उनके बयान उन्हीं के विचारों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, ''दिवाली पहले भी मनाई जाती थी, आज भी मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेगी। आप जो चाहें कर लें, लेकिन भारत में रहते हुए हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते।''

ईद को 'खुशियों की दीपावली' कहने का दम है? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''खरगे जी, आखिर हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को उसके अपने नाम से पुकारने में क्या परेशानी है?'' भाटिया ने कहा कि ईद का अपना महत्व है और दीपावली की अपनी पवित्रता, परंपराएं और पहचान है। उन्होंने सवाल किया, ''क्या कांग्रेस के तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के विचार में हिंदू त्योहारों की पहचान बदलना राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा बन गया है? राहुल गांधी और खरगे जी, इसका जवाब दीजिए : क्या आपमें कभी ईद को 'खुशियों की दीपावली' कहने का साहस होगा?'' भाटिया ने कहा, ''हिंदुओं की आस्था का सम्मान कीजिए और उनके त्योहारों की पहचान मत बदलिए। दीपावली पहले भी दीपावली थी, आज भी दीपावली है और आगे भी दीपावली ही रहेगी।''

सोनिया गांधी पर भी निशाना भाटिया ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को देखते हुए रोने संबंधी सोनिया गांधी की हालिया टिप्पणी को लेकर भी उन पर निशाना साधा और इसे ''तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा'' करार दिया। उन्होंने कहा, ''हर हिंदू परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। रामलला को तंबू से निकालकर भव्य मंदिर में उनके उचित स्थान पर विराजमान किया गया था। लेकिन सोनिया जी की आंखों में आंसू थे।'' भाटिया ने कहा, ''जब विवादित ढांचे को गिराया गया, तब सोनिया जी रो रही थीं। उनके मन में शायद यह भाव था कि यह मेरा वोट बैंक है, भले ही हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हों।''

राहुल

बाटला हाउस मुठभेड़ का जिक्र वर्ष 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ का जिक्र करते हुए भाटिया ने पुलिसकर्मियों की मौत पर सोनिया की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि दो आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना मिलने पर सोनिया गांधी रो पड़ी थीं। भाटिया ने कहा, ''सलमान खुर्शीद ने बताया था कि जब उन्होंने सोनिया जी को सूचना दी कि दो मुस्लिम- यानी दो आतंकवादी मारे गए हैं, तो वह फूट-फूटकर रोने लगी थीं। वह आतंकवादियों के लिए इसलिए बिलख रही थीं, क्योंकि वह उनका धर्म देख रही थीं। वह यह नहीं सोच रही थीं कि भारत के हित में क्या है।''

उन्होंने आरोप लगाया, ''हिंदू आतंकवाद की अवधारणा सोनिया गांधी की सोच की उपज है।'' भाटिया ने कांग्रेस पर दिवाली के दौरान प्रदूषण को लेकर चुनिंदा तरीके से चिंता जताने और अन्य मौकों पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने का आरोप लगाया। बकरीद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''जब हमारे मुस्लिम भाई-बहन बकरीद मनाते हैं, तो बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इससे खून पानी में बहता है और जल प्रदूषण होता है लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा।''

कांग्रेस ने दीपावली पर भी वोट बैंक देख रही उन्होंने यह भी कहा, ''कांग्रेस की नजर में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है बहुसंख्यक समुदाय को चुप कराना। आपको बहुसंख्यकों की आवाज दबानी है और कट्टरपंथियों के सामने समर्पण करना है।'' उन्होंने कहा, ''यह वही पार्टी है जिसने कभी दावा किया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। ऐसी पार्टी को हमारे भव्य धार्मिक त्योहारों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी अब तक राम मंदिर नहीं गए हैं।'' इससे पहले, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस ने दीपावली के अवसर पर भी वोट बैंक की राजनीति को तरजीह दी। भंडारी ने कहा, ''सोनिया गांधी को बाबरी के लिए रोते हुए देखा गया था। अतीत में जब सनातन को 'डेंगू-मलेरिया' कहा गया, तब कांग्रेस चुप रही थी। गांधी-वाद्रा परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की नीति सनातन और हिंदू विरोधी है।''