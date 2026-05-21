केरल में भाजपा का ऐतिहासिक कदम, पहली बार लड़ेगी स्पीकर का चुनाव; लेकिन 3 ही हैं विधायक
केरल विधानसभा इतिहास में पहली बार BJP स्पीकर पद का चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने बी.बी. गोपकुमार को उम्मीदवार बनाया है। जानिए पूरी खबर।
केरल विधानसभा के इतिहास में पहली बार, तीन सीटें जीतकर अपनी जगह बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अध्यक्ष यानी स्पीकर पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। केरल विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को होने वाले इस त्रिकोणीय और ऐतिहासिक मुकाबले में विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोल्लम जिले की चथनूर सीट से नवनिर्वाचित विधायक बी. बी. गोपकुमार को मैदान में उतारा गया है। इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और वी. मुरलीधरन प्रस्तावित करेंगे। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्ताधारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने अपने अनुभवी और वरिष्ठ नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विपक्षी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने इस संबंध में फिलहाल अपने उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक एलान नहीं किया है।
विधानसभा में भाजपा के तीन विधायक
केरल राज्य विधानसभा में इस बार भाजपा का प्रतिनिधित्व तीन नेता कर रहे हैं:
- राजीव चंद्रशेखर (प्रदेश अध्यक्ष)
- वी. मुरलीधरनबी. बी. गोपकुमार
राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि अध्यक्ष पद के लिए बी. बी. गोपकुमार का नाम उनके और वी. मुरलीधरन द्वारा ही प्रस्तावित किया जाएगा।
'एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स' पर प्रहार
प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) पर केरल में 'एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स' यानी आपसी मिलीभगत की राजनीति करने का कड़ा आरोप लगाया।
उन्होंने कहा: केरल की राजनीति के इतिहास में पहली बार इस पद के चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार होगा। अब तक राज्य विधानसभा में कोई असली विपक्षी विधायक नहीं रहा है। इस पूरी स्थिति को बदलने के लिए हम तीनों विधायक आज शपथ ले रहे हैं और आज से ही अपना काम शुरू कर रहे हैं।
शहीदों को श्रद्धांजलि
विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए विधानसभा जाने से ठीक पहले, भाजपा के इन नवनिर्वाचित विधायकों ने तिरुवनंतपुरम स्थित पलायम शहीद स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। इसके बाद वे विधानसभा की कार्यवाही और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए।
केरल के कुछ नवनिर्वाचित विधायक साइकिल से और पैदल तो कुछ गाड़ियों से शपथ के लिए पहुंचे
इससे पहले केरल के नवनिर्वाचित विधायक बृहस्पतिवार को विधानसभा में अपने शपथ ग्रहण के लिए अलग-अलग साधनों से पहुंचे, जिनमें कुछ पैदल, कुछ साइकिल से तो कुछ अपनी गाड़ियों से वहां पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के तीन नवनिर्वाचित विधायक राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन और बी बी गोपकुमार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल ही विधानसभा परिसर पहुंचे।
दूसरी ओर, पुथुपल्ली से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे, चांडी ओमन साइकिल से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पिता की तस्वीर वाली शर्ट पहनी हुई थी। चांडी ओमन ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी साइकिल का इस्तेमाल किया था। वहीं, अन्य नवनिर्वाचित विधायक अपने-अपने वाहनों से पहुंचे।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने 140 सीटों में से 102 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को 35 और भाजपा को तीन सीटें मिली। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन समेत 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 18 मई को हो चुका है।
(इनपुट एजेंसी)
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