वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था... राहुल के ब्राजीलियन मॉडल वाले बम पर भड़की BJP

संक्षेप: भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राज़ीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर कटाक्ष करते हुए दिया है जो ज़ाहिर तौर पर उनकी माँ सोनिया गांधी पर परोक्ष निशाना है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के आरोप को बुधवार को ‘‘झूठा और निराधार’’ बताते हुए खारिज कर दिया और कांग्रेस नेता पर अपनी नाकामियों को छिपाने और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चुनाव ‘‘चोरी’’ किया गया। गांधी के इस दावे के कुछ घंटे बाद भाजपा की यह प्रतिक्रिया सामने आई।

गांधी ने कहा, ‘‘मैं जो कह रहा हूं वह सौ फीसदी सच है। एक पूरे राज्य (के चुनाव) को चुरा लिया गया।’’ उनके इस आरोप पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी पर देश को बदनाम करने के लिए ‘‘भारत विरोधी’’ ताकतों के साथ मिलकर ‘‘खेल खेलने’’ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गांधी चुनाव के दौरान विदेश जाते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से नहीं मिलते और अपनी पार्टी की हार होने पर चुनावी धांधली की बात करते हैं।

रिजिजू ने मिंता देवी का भी ज़िक्र किया उन्होंने गांधी का उपहास करते हुए कहा कि वह न तो कड़ी मेहनत कर सकते हैं और न ही लोगों के बीच रह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि मतदान में कोई अनियमितता हुई है, तो निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देनी चाहिए या अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन वह (राहुल गांधी) ऐसा कभी नहीं करते।’’ रिजिजू ने मिंता देवी का भी ज़िक्र किया, जिनकी तस्वीर राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिंता देवी ने इस हरकत के लिए कांग्रेस को फटकारा भी था।

इटैलियन महिला के जरिए राहुल पर कटाक्ष दूसरी तरफ, भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने भी राहुल गांधी के 'ब्राज़ीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक "इटैलियन महिला" द्वारा वोट डालने पर कटाक्ष करते हुए दिया, जो ज़ाहिर तौर पर उनकी माँ सोनिया गांधी पर परोक्ष निशाना है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर हिंदी में लिखा, "वोट तो एक ‘इटालियन’ महिला ने भी हिंदुस्तान में किया था , नाम जानते हैं आप ??

चुनाव आयोग और भाजपा में सांठगांठ इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चुनाव चोरी किया गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सांठगाँठ करके ‘‘वोट चोरी’’ करवाई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं जो कह रहा हूं वह सौ फीसदी सच है। एक पूरे राज्य (के चुनाव) को चुरा लिया गया।’’

उन्होंने कहा कि सभी सर्वेक्षणों में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की संभावना जताई गई थी, लेकिन सुनियोजित ढंग से कांग्रेस की तय जीत को हार में बदला गया। गांधी ने कहा, ‘‘मैं ‘जेन जी’ से कहना चाहता हूं कि देखिये कि कैसे आपके भविष्य की चोरी की जा रही है।’’ उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान का वीडियो दिखाया जिसमें सैनी ने कथित तौर पर सरकार बनाने की ‘‘व्यवस्था’’ होने की बात की थी।