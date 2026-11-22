थलपति विजय की सरकार हिंदू विरोधी, वोट बैंक की राजनीति; आरोप लगा भड़की भाजपा
तमिलनाडु में भाजपा विजय सरकार पर भड़क उठी है। इतना ही नहीं, भाजपा ने विजय सरकार पर हिंदू विरोधी और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आखिर क्या है पूरा मामला…
तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम त्योहार का मामला तूल पकड़ने लगा है। भाजपा ने इसको लेकर विजय सरकार पर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला कार्तिगई दीपम त्योहार पर दीपक जलाने से जुड़ा हुआ है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने की अनुमति दी है। लेकिन टीवीके सरकार ने इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसको लेकर भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने टीवीके सरकार की आलोचना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य प्रशासन पर ‘हिंदू-विरोधी’ रवैया अपनाने और 'वोट-बैंक की राजनीति' करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक बार के अंतरिम उपाय के तौर पर 24 नवंबर को मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर ‘दीपथून’ (दीप स्तंभ) पर दीपक जलाने की अनुमति दे दी ।
सरकार को क्यों इतनी जल्दी
भाजपा अध्यक्ष नागेंद्रन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि जब ‘दीपथून’ पर दीया जलाने की अनुमति दी जाती है तो सरकार इतनी परेशान क्यों हो जाती है? मैं सरकार के हिंदू-विरोधी रुख की कड़ी निंदा करता हूं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम के दीपक स्तंभ पर कार्तिकई दीपम के दिन दीया जलाने की अनुमति दी गई थी। भाजपा नेता ने कहा कि जब सभी संगठन कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए संयम बरत रहे हैं, तो फिर टीवीके सरकार ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की इतनी जल्दी क्यों कर रही है? क्या मंदिरों की संपत्ति के सरंक्षण के लिए गठित हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग ‘कंधार हिल’ को ‘सिकंदर हिल’ में तब्दील करने के लिए इतना उत्सुक है? क्या वोट-बैंक की राजनीति के लिए श्रीमान जोसेफ विजय को इतना निम्न स्तर पर जाना चाहिए?
यह तो खुद से आंख फोड़ने जैसा
भाजपा नेता ने आगे कहा कि तिरुपरनकुंद्रम के दीप स्तंभ पर दीपक जलाने का विरोध करने के लिए बार-बार अदालतों में याचिकाएं दायर कर रही टीवीके सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी वकीलों पर खर्च किया गया एक-एक रुपया करदाताओं का पैसा है। नागेंद्रन ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने ही हाथ से अपनी आंखों को फोड़ा जाए। श्रीमान जोसेफ विजय भगवान मुरुगन के भक्तों के पूजा के अधिकारों के खिलाफ दलीले दे रहे हैं जबकि इसके लिए उन्हीं भक्तों के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जोसेफ विजय की सरकार सभी के लिए शासन का दावा करती है लेकिन वह हिंदू-विरोधी है और मुरुगन भक्तों के पूजा के अधिकारों को सुनियोजित तरीके से छीन रही है। जल्द ही मुरुगन भक्त इस सरकार को सबक सिखाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।