बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के 5 हीरो, जो चुपचाप खिसकाते रहे ममता की जमीन
पहला नाम राज्य के प्रभारी मंगल पांडेय का है तो वहीं भाजपा को कई राज्यों में चुनावी जीत का स्वाद चखा चुके भूपेंद्र यादव का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। वह चुनाव के प्रभारी थे। इसके अलावा संगठन महामंत्री के नाते सुनील बंसल की भी तैनाती बंगाल में रही। कई महीनों से उनका लंबा वक्त वहां गुजर रहा था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा को बंपर बढ़त मिली है। बंगाल में पहली बार, भाजपा सरकार का सपना भगवा दल पूरा करता दिख रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ रहे रुझानों के मुताबिक ही भाजपा अब तक 144 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, जबकि टीएमसी 76 पर ही आगे है। ममता बनर्जी लगातार बांग्ला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थीं और 2021 में वह इस पर कामयाब भी हो गई थीं। लेकिन इस बार चीजें ऐसी बदलीं कि ममता बनर्जी और टीएमसी की जमीन ही खिसक गई। हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी अपना गढ़ कहे जाने वाले भवानीपुर से खुद भी हार सकती हैं। इससे पहले 2021 में वह नंदीग्राम से हार गई थीं।
इस बीच बंगाल की जीत में भाजपा के साइलेंट हीरो बने नेताओं की खूब चर्चा हो रही है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे बंगाल भाजपा के कई नेताओं ने खूब मेहनत की है, लेकिन दूसरे राज्यों से आए ऐसे 5 नेता भी रहे हैं, जिन्होंने कुछ महीनों में जमीन तैयार की। इन नेताओं में ज्यादातर ऐसे हैं, जो होम मिनिस्टर अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इनमें पहला नाम राज्य के प्रभारी मंगल पांडेय का है तो वहीं भाजपा को कई राज्यों में चुनावी जीत का स्वाद चखा चुके भूपेंद्र यादव का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। वह चुनाव के प्रभारी थे। इसके अलावा संगठन महामंत्री के नाते सुनील बंसल की भी तैनाती बंगाल में रही। बीते कई महीनों से उनका लंबा वक्त वहां गुजर रहा था।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। वह अमित शाह के करीबी हैं और लगातार बंगाल में कैंप कर रहे थे। वहीं सह-प्रभारी बिप्लब कुमार देब का योगदान भी अहम रहा है। वह भी काफी समय से बंगाल में ही ऐक्टिव थे। इन सभी नेताओं को बंगाल चुनाव में कमान मिली थी और सभी की रिपोर्टिंग सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को थी। ऐसे में यह जीत भाजपा के इन योद्धाओं के नाम भी रहेगी। माना जा रहा है कि बंगाल की जीत से एक बार फिर से अमित शाह का कद बढ़ा है। इसके अलावा उनके खेमे के कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल भी मजबूत होंगे।
चुनाव के बाद भी कोलकाता में हुई थी भाजपा की मीटिंग
इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर था और बंगाल की जीत ने भाजपा की उम्मीदों को पर लगा दिए हैं। भूपेंद्र यादव के योगदान को इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी सराहा गया था। बता दें कि बंगाल में बीते कई महीनों से होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार पहुंच रहे थे। यही नहीं वोटिंग के बाद भी कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी और उसमें राज्य के हालात को लेकर चर्चा हुई थी।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें