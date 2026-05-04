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बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के 5 हीरो, जो चुपचाप खिसकाते रहे ममता की जमीन

May 04, 2026 11:39 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पहला नाम राज्य के प्रभारी मंगल पांडेय का है तो वहीं भाजपा को कई राज्यों में चुनावी जीत का स्वाद चखा चुके भूपेंद्र यादव का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। वह चुनाव के प्रभारी थे। इसके अलावा संगठन महामंत्री के नाते सुनील बंसल की भी तैनाती बंगाल में रही। कई महीनों से उनका लंबा वक्त वहां गुजर रहा था।

बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के 5 हीरो, जो चुपचाप खिसकाते रहे ममता की जमीन

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा को बंपर बढ़त मिली है। बंगाल में पहली बार, भाजपा सरकार का सपना भगवा दल पूरा करता दिख रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ रहे रुझानों के मुताबिक ही भाजपा अब तक 144 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, जबकि टीएमसी 76 पर ही आगे है। ममता बनर्जी लगातार बांग्ला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थीं और 2021 में वह इस पर कामयाब भी हो गई थीं। लेकिन इस बार चीजें ऐसी बदलीं कि ममता बनर्जी और टीएमसी की जमीन ही खिसक गई। हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी अपना गढ़ कहे जाने वाले भवानीपुर से खुद भी हार सकती हैं। इससे पहले 2021 में वह नंदीग्राम से हार गई थीं।

इस बीच बंगाल की जीत में भाजपा के साइलेंट हीरो बने नेताओं की खूब चर्चा हो रही है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे बंगाल भाजपा के कई नेताओं ने खूब मेहनत की है, लेकिन दूसरे राज्यों से आए ऐसे 5 नेता भी रहे हैं, जिन्होंने कुछ महीनों में जमीन तैयार की। इन नेताओं में ज्यादातर ऐसे हैं, जो होम मिनिस्टर अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इनमें पहला नाम राज्य के प्रभारी मंगल पांडेय का है तो वहीं भाजपा को कई राज्यों में चुनावी जीत का स्वाद चखा चुके भूपेंद्र यादव का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। वह चुनाव के प्रभारी थे। इसके अलावा संगठन महामंत्री के नाते सुनील बंसल की भी तैनाती बंगाल में रही। बीते कई महीनों से उनका लंबा वक्त वहां गुजर रहा था।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। वह अमित शाह के करीबी हैं और लगातार बंगाल में कैंप कर रहे थे। वहीं सह-प्रभारी बिप्लब कुमार देब का योगदान भी अहम रहा है। वह भी काफी समय से बंगाल में ही ऐक्टिव थे। इन सभी नेताओं को बंगाल चुनाव में कमान मिली थी और सभी की रिपोर्टिंग सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को थी। ऐसे में यह जीत भाजपा के इन योद्धाओं के नाम भी रहेगी। माना जा रहा है कि बंगाल की जीत से एक बार फिर से अमित शाह का कद बढ़ा है। इसके अलावा उनके खेमे के कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल भी मजबूत होंगे।

चुनाव के बाद भी कोलकाता में हुई थी भाजपा की मीटिंग

इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर था और बंगाल की जीत ने भाजपा की उम्मीदों को पर लगा दिए हैं। भूपेंद्र यादव के योगदान को इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी सराहा गया था। बता दें कि बंगाल में बीते कई महीनों से होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार पहुंच रहे थे। यही नहीं वोटिंग के बाद भी कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी और उसमें राज्य के हालात को लेकर चर्चा हुई थी।

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Surya Prakash

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