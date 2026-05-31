अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे BJP? TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने सबूत के तौर पर पेश की 3 फोटो
टीएमसी सांसद ने अपने एक्स अकाउंट पर तीन तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने एक महिला को हाइलाइट करते हुए आरोप लगाया है कि अभिषेक पर हमला करने वाली महिला बीजेपी से जुड़ी हुई है। तस्वीरों में महिला कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल के साथ नजर आ रही हैं।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को 'घटिया' करार दिया है। टीएमसी सांसद ने अपने एक्स अकाउंट पर तीन तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने एक महिला को हाइलाइट करते हुए आरोप लगाया है कि अभिषेक पर हमला करने वाली महिला बीजेपी से जुड़ी हुई है। तस्वीरों में महिला कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल के साथ नजर आ रही हैं।
महुआ ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘घटिया बीजेपी - झूठ बेचना फैलाना बंद करिए। आम लोग टीएमसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता, जिन्हें बीजेपी के टॉप नेताओं के साथ देखा गया है ऑन कैमरे अभिषेक बनर्जी पर पत्थरबाजी करते हुए पकड़ गई है। ये खुलेआम बीजेपी की गुंडागर्दी है।’
हेलमेट पहनकर खुद के सिर को बचाया
साउथ 24 परगना में अभिषेक पर बड़ी संख्या में लोगों ने अंडे, जूते तथा पत्थर फेंके। इस दौरान अभिषेक ने सिर पर क्रिकेट हेलमेट पहनकर खुद के सिर को बचाया था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग मुझे मारना चाहते हैं। हमले के कई वीडियो भी सामने आए है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। कई वीडियो तो ऐसे हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अभिषेक पर लोग खुलेआम बेखौफ हमला कर रहे हैं। इसके बाद अभिषेक को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे।
भतीजे पर हमले के बाद आगबबूला हुईं ममता
भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आगबबूला हैं। ममता ने खुद अस्पताल जाकर अभिषेक का हाला जाना था। इसके बाद उन्होंने एक्स पर बीजेपी की कड़ी निंदा की थी। पूर्व सीएम ने लिखा कि 'शासक बने हत्यारे... भारतीय जनता पार्टी पर शर्म आती है।'
पुलिस पर सवाल उठाए
वहीं पूर्व सीएम ने संवददाताओं से बातचीत में अभिषेक पर हुए हमले को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को अभिषेक के दौरे की पहले से ही जानकारी थी तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। टीएमसी के आधिकारिक हैंडल पर हुए हमले को 'लिंचिंग' बताया गया है और बीजेपी पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है।
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लेखक के बारे मेंMohit
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