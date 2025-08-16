RSS पर हमला, कुर्सी बचाने का सबसे अच्छा तरीका; बीजेपी का सिद्धारमैया पर अटैक

बीजेपी ने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी कुर्सी बचाने का गारंटीशुदा तरीका ढूंढ लिया है। वह आरएसएस पर हमला करके अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं।

भाजपा नेता आर. अशोक ने आरएसएस पर हमला बोलने को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनके लिए अपनी कुर्सी बचाने का ‘गारंटीशुदा समाधान’ बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को “दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ” बताया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरमैया ने दावा किया था कि आरएसएस ‘‘दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ अर्जित करने वाला, नफरत फैलाने वाला और सबसे विभाजनकारी, गैर-पंजीकृत, कर न देने वाला, और भारतीयों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रचने वाला संगठन है।”

अशोक ने कहा, “यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आरएसएस पर हमला बोलने के हर मौके का फायदा उठाते हैं। यह दृढ़ विश्वास नहीं है - यह मजबूरी है। यह विचारधारा नहीं है - यह बीमा है। यह विश्वास नहीं है - यह अस्तित्व बचाने का तरीका है।”