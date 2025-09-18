भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी, भाजपा का पलटवार

भाजपा ने गुरुवार को दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार लगाए गए आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनकी और कांग्रेस की अविश्वस्तता को दर्शाते हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने उनके नवीनतम 'वोट चोरी' आरोप को निराधार और गलत बताते हुए खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग पर लगाए गए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गंभीर आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। उसने आरोप लगाया है कि राहुल भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा भारत का चुनाव आयोग बिना किसी पूर्वाग्रह के काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर करने, नागरिकों को गुमराह करने और बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने में व्यस्त हैं।

भाजपा ने गुरुवार को दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार लगाए गए आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनकी और कांग्रेस की अविश्वस्तता को दर्शाते हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने उनके नवीनतम 'वोट चोरी' आरोप को निराधार और गलत बताते हुए खारिज कर दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "घुसपैठिए की राजनीति ही गांधी का एकमात्र एजेंडा प्रतीत होता है और उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस के अवैध मतदाताओं को संरक्षण देने के कथित एजेंडे को अनुमति दी गई तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।''

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गांधी द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार आलोचना किए जाने के बाद चुनाव आयोग का बचाव करते हुए, ठाकुर ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों जैसे एम एस गिल, जो यूपीए सरकार में मंत्री बने थे, और टी एन शेषन, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, के संबंधों का हवाला देते हुए पलटवार किया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता को चुनौती दी कि अगर उनके तर्कों में दम है तो वे अदालत जाएं।

गांधी ने गुरुवार को कुमार पर 'वोट चोरों' और लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया और कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित रूप से हटाए जा रहे हैं। गांधी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग को इसे रोकना चाहिए और कर्नाटक सीआईडी ​​द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच में मांगी गई जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करानी चाहिए।