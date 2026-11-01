ये शिवजी की बारात नहीं, अराजकता की धमाचौकड़ी है; राहुल गांधी पर BJP का पलटवार
रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की रैली पर जमकर हमला बोला है। भाजपा की तरफ से वीडियो जारी करके कहा गया कि विपक्ष की रैली पूरी तरह से फ्लॉप शो रही है। उन्होंने कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं बल्कि अराजकता की धमाचौकड़ी है।
रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी और विपक्ष की रैली पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जमकर निशाना साधा। भाजपा की तरफ से रामलीला ग्राउंड की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि पूरा रामलीला ग्राउंड 45 फीसदी खाली पड़ा था। कई पार्टियां मिलकर भी रामलीला ग्राउंड को भर नहीं पाईं। उन्होंने राहुल गांधी के शिवजी की बारात वाले तंज पर कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं, बल्कि अराजकता की धमाचौकड़ी है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जिन लोगों को शिव तांडव और शिवजी की बारात में अंतर पता नहीं है, वह आध्यात्म की बातें करते हैं।
विपक्ष की रामलीला ग्राउंड प्रदर्शन पर अपनी बात रखते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वह शुरुआत से ही इस रैली पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन लास्ट में यह केवल समय की बर्बादी साबित हुआ। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की टीम की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि 10 लाख लोग आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।" इसके बाद संबित पात्रा ने रामलीला ग्राउंड का एक वीडियो दिखाया। उन्होंने बताया, " राहुल गांधी और उनकी टीम ने कहा कि 10 लाख लोग आएंगे। अब 10 लाख लोगों की गणित उनकी थी। रामलीला मैदान 10 से 12 एकड़ का। यह 15 फीसदी स्टेज ने घेरी। 40 फीसदी जगह को टेंट लगाकर खाली छोड़ दिया। कुल मिलाकर करके रामलीला मैदान में 28,000 सीटें डालीं। चार बजे अगर रामलीला मैदान का यह आलम यह है कि ग्राउंड खाली था। कहां थे 10 लाख लोग हमें दिखाइए। यह ट्रिक फोटोग्राफी से दिखाया गया है कि बहुत लोग नहीं आए। एसआईआर का भी यही गणित है इनका।"
अनेक झंडे फिर भी नहीं जुटा पाए लोग- भाजपा
भाजपा की तरफ से कहा गया कि इस प्रदर्शन में इंडी गठबंधन की सारी पार्टियां एकजुट होकर आई थीं। अनेक झंडे थे, लेकिन इसके बाद भी यह लोग लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। क्योंकि इन्होंने मेहनत नहीं की। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए रामलीला ग्राउंड को भरा हुआ दिखाने की कोशिश की। लेकिन ट्रिक से कोई नेता नहीं बन जाता, ट्रिक से कोई पीएम नहीं बन जाता। उन्होंने कहा, “ट्रिक से कोई नेता नहीं बनता, ट्रिक से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। पीएम का मतलब पसीना और मेहनत होता है। इससे इंसान पीएम बनता है। अगर इन दलों ने मेहनत की होती, तो राम लीला ग्राउंड भर जाता।”
राहुल गांधी और उनके नेता गैर-कानूनी तरीके से सांसद हैं?- भाजपा
राहुल गांधी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को गैर-कानूनी बताने पर भी भाजपा ने निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं, कि वह गैर-कानूनी तरीके से चुनकर आए थे? संबित पात्रा ने पूछा, “आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी का भाषण अपडेट नहीं होता। वह कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार को हटना होगा। वह सो नहीं पाएगा। अरे 2024 में ज्ञानेश कुमार नहीं थे। वह 2025 में ज्ञानेश कुमार बनकर आए हैं। अगर वह चुनाव गैर कानूनी था। तो आप भी गैर-कानूनी तरीके से चुनकर आए हैं। आपके नेता भी गैर कानूनी है। मतलब खड़गे जी गैर कानूनी एमपी हैं। बहन, माता सब गैर कानूनी है। अगर चुनाव गैर कानूनी होता है, तो 2.5 वर्षों के बाद प्रदर्शन नहीं किया जाता। अगर गैर कानूनी था, तो तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। एक बता दो, जिसमें किसी भी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2024 चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया हो।”
बता दें, मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 1 नंवबर को रामलीला ग्राउंड में अपनी बहुप्रतीक्षित रैली का आयोजन किया था। इस रैली में इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस रैली में लाखों लोगों के आने का दावा किया गया है। वहीं भाजपा की तरफ से इस दावे पर सवाल उठाया गया है। रैली के दौरान राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने भारत के संविधान, भारत की आत्मा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने जो काम किया है, उन्हें उसकी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव गैर-कानूनी था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस दौरान गड़बड़ की।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें