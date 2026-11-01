ये शिवजी की बारात नहीं, अराजकता की धमाचौकड़ी है; राहुल गांधी पर BJP का पलटवार

रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की रैली पर जमकर हमला बोला है। भाजपा की तरफ से वीडियो जारी करके कहा गया कि विपक्ष की रैली पूरी तरह से फ्लॉप शो रही है। उन्होंने कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं बल्कि अराजकता की धमाचौकड़ी है।

रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी और विपक्ष की रैली पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जमकर निशाना साधा। भाजपा की तरफ से रामलीला ग्राउंड की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि पूरा रामलीला ग्राउंड 45 फीसदी खाली पड़ा था। कई पार्टियां मिलकर भी रामलीला ग्राउंड को भर नहीं पाईं। उन्होंने राहुल गांधी के शिवजी की बारात वाले तंज पर कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं, बल्कि अराजकता की धमाचौकड़ी है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जिन लोगों को शिव तांडव और शिवजी की बारात में अंतर पता नहीं है, वह आध्यात्म की बातें करते हैं।

विपक्ष की रामलीला ग्राउंड प्रदर्शन पर अपनी बात रखते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वह शुरुआत से ही इस रैली पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन लास्ट में यह केवल समय की बर्बादी साबित हुआ। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की टीम की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि 10 लाख लोग आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।" इसके बाद संबित पात्रा ने रामलीला ग्राउंड का एक वीडियो दिखाया। उन्होंने बताया, " राहुल गांधी और उनकी टीम ने कहा कि 10 लाख लोग आएंगे। अब 10 लाख लोगों की गणित उनकी थी। रामलीला मैदान 10 से 12 एकड़ का। यह 15 फीसदी स्टेज ने घेरी। 40 फीसदी जगह को टेंट लगाकर खाली छोड़ दिया। कुल मिलाकर करके रामलीला मैदान में 28,000 सीटें डालीं। चार बजे अगर रामलीला मैदान का यह आलम यह है कि ग्राउंड खाली था। कहां थे 10 लाख लोग हमें दिखाइए। यह ट्रिक फोटोग्राफी से दिखाया गया है कि बहुत लोग नहीं आए। एसआईआर का भी यही गणित है इनका।"

भाजपा की तरफ से कहा गया कि इस प्रदर्शन में इंडी गठबंधन की सारी पार्टियां एकजुट होकर आई थीं। अनेक झंडे थे, लेकिन इसके बाद भी यह लोग लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। क्योंकि इन्होंने मेहनत नहीं की। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए रामलीला ग्राउंड को भरा हुआ दिखाने की कोशिश की। लेकिन ट्रिक से कोई नेता नहीं बन जाता, ट्रिक से कोई पीएम नहीं बन जाता। उन्होंने कहा, “ट्रिक से कोई नेता नहीं बनता, ट्रिक से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। पीएम का मतलब पसीना और मेहनत होता है। इससे इंसान पीएम बनता है। अगर इन दलों ने मेहनत की होती, तो राम लीला ग्राउंड भर जाता।”

राहुल गांधी और उनके नेता गैर-कानूनी तरीके से सांसद हैं?- भाजपा राहुल गांधी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को गैर-कानूनी बताने पर भी भाजपा ने निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं, कि वह गैर-कानूनी तरीके से चुनकर आए थे? संबित पात्रा ने पूछा, “आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी का भाषण अपडेट नहीं होता। वह कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार को हटना होगा। वह सो नहीं पाएगा। अरे 2024 में ज्ञानेश कुमार नहीं थे। वह 2025 में ज्ञानेश कुमार बनकर आए हैं। अगर वह चुनाव गैर कानूनी था। तो आप भी गैर-कानूनी तरीके से चुनकर आए हैं। आपके नेता भी गैर कानूनी है। मतलब खड़गे जी गैर कानूनी एमपी हैं। बहन, माता सब गैर कानूनी है। अगर चुनाव गैर कानूनी होता है, तो 2.5 वर्षों के बाद प्रदर्शन नहीं किया जाता। अगर गैर कानूनी था, तो तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। एक बता दो, जिसमें किसी भी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2024 चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया हो।”