राहुल गांधी विदेशी नेताओं के साथ बातचीत के जरिए भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, भाजपा भड़की
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गांधी को विदेशी प्रभाव के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बहस करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत की है।
भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी नेताओं के साथ बातचीत के जरिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार भारत को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे ''विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप'' को लेकर सवाल उठते हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में ऐसी पांच घटनाओं का जिक्र किया। इनमें 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान गांधी की चीनी अधिकारियों से कथित मुलाकात, 2021 में चीन में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स के साथ उनकी ऑनलाइन माध्यम से बातचीत तथा 2022 में ब्रिटिश नेता जेरेमी कॉर्बिन और 2023 में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ उनकी मुलाकात शामिल हैं।
उन्होंने गांधी की 2024 की अमेरिका यात्रा का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इस दौरान कांग्रेस नेता ने यह दावा करके सिख समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की थी कि भारत में सिखों को गुरुद्वारों में जाने की अनुमति नहीं है। सिन्हा ने आरोप लगाया, ''ये तो केवल पांच उदाहरण हैं। ऐसे और भी कई मामले हैं... इससे यह धारणा बनती है कि कोई विदेशी ताकत उन्हें (राहुल गांधी) नियंत्रित कर रही हो सकती है।'' उन्होंने कांग्रेस नेता से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गांधी को विदेशी प्रभाव के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बहस करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत की है। सिन्हा ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर', अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत के रुख और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल खरीद संबंधी फैसलों का हवाला देते हुए मोदी सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों को मजबूत बताया। गांधी पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की चुनौती दिए जाने के बावजूद कांग्रेस नेता इस विषय पर संसदीय बहस से बच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस