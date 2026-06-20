शशि थरूर ने किया पीएम मोदी का समर्थन, भाजपा बोली- राहुल गांधी एक्सपोज हो गए
पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया है, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एक्सपोज्ड करार दिया है।
फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सुर्खियों में है। इस अहम मुलाकात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। थरूर के इस बयान के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) आक्रामक हो गई है और उसने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वह पूरी तरह से 'एक्सपोज' हो गए हैं।
शशि थरूर ने क्या कहा?
शुक्रवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अवगत कराया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध के दौरान कमर्शियल नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा "जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविक कोई सैनिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें युद्ध में निशाना नहीं बनाना चाहिए। यही संदेश पीएम मोदी ने दिया है।" भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "हमारे पास भारतीय झंडे वाले जहाजों और अन्य जहाजों पर भारतीय नाविक हैं। यदि वे आपकी किसी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने का कोई और तरीका खोजें, लेकिन लोगों की जान न लें।"
कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख और आरोप
थरूर का यह समर्थन उनकी अपनी ही पार्टी के आधिकारिक रुख के बिल्कुल उलट है। बुधवार को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट वेसल पर हुए अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर प्रधानमंत्री 'चुप' रहे। मुख्य विपक्षी दल ने सवाल उठाया था कि इस घटना पर अमेरिका से माफी या खेद क्यों नहीं मांगा गया।
पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने उठाई नाविकों की सुरक्षा की बात
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के कदम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने असैन्य नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की चिंताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मजबूती से रखा है।
कैसी रही मोदी-ट्रंप की मुलाकात?
जी-7 समिट के दौरान दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत और अमेरिका के बीच आपसी रिश्तों और संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को लेकर भी अहम चर्चा की।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव के बीच, पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसी कदम की शशि थरूर ने सराहना की है।
बीजेपी का राहुल गांधी पर सीधा वार
विदेशी जमीन पर देश के हितों को लेकर पीएम मोदी को मिले शशि थरूर के इस समर्थन को बीजेपी ने हाथों-हाथ लिया है। बीजेपी ने थरूर के इसी रुख का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और बयान जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं।
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा: "शशि थरूर ने राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस के नेता खुलेआम पीएम मोदी जी की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं! जब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है, तो पीएम मोदी सबसे आगे खड़े होते हैं। और जब भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बोलने की बात आती है, तो राहुल गांधी सबको पीछे छोड़ देते हैं।"
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें