हिंदुत्व पर पुराना बयान शेयर कर भाजपा का राहुल पर हमला, CEC के चयन पर भी दिखाया आईना

बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पहले राहुल गांधी का एक पोस्ट दिखाया गया और फिर तुलना के लिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर उनके भाषणों की क्लिप्स दिखाई गईं।

राहुल गांधी के हिंदुत्व, हिंदू धर्म और धार्मिक हस्तियों पर दिए गए पुराने बयानों का एक वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनाव करीब आने पर कांग्रेस नेता हिंदू होने का ढोंग करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी ने भगवान शिव से जुड़े पवित्र चिह्न 'त्रिपुंड तिलक' की एक तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ 'सत्यम शिवम सुंदरम' लिखा।

बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पहले राहुल गांधी का एक पोस्ट दिखाया गया और फिर तुलना के लिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर उनके भाषणों की क्लिप्स दिखाई गईं। बैकग्राउंड में क्या हुआ तेरा वादा गाना बज रहा था। पोस्ट के कैप्शन में पूछा गया, "राहुल जी, अगर आप हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं तो हर चुनाव के समय हिंदू होने का दिखावा क्यों करते हैं?"

हिंदुत्व पर राहुल ने क्या-क्या कहे थे? एक क्लिप में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हमें इन हिंदुत्ववादियों को एक बार फिर बाहर निकालना होगा।" एक अन्य क्लिप में वे कहते हैं, "जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे दिन-रात हिंसा, नफरत और झूठ फैलाने में लगे रहते हैं।" एक और क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "लोग मंदिरों में जाते हैं, सिर झुकाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। लेकिन यही लोग बसों में आपको परेशान करते हैं और आप पर अत्याचार करते हैं।" कांग्रेस नेता को यह कहते हुए भी दिखाया गया है, "ये सब पौराणिक पात्र हैं। भगवान राम उसी दौर के थे, है ना?"

चुनाव आयुक्त के चयन पर क्या बोली भाजपा? बीजेपी ने एक और पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना पर सवाल उठाया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए न तो कोई कानून था और न ही कोई समिति। उस समय प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही विपक्ष के नेता से सलाह लिए बिना नामों का फैसला कर लेते थे। भाजपा ने लिखा, "क्या आप जानते हैं? कांग्रेस के शासनकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए न तो कोई कानून था और न ही कोई समिति। नाम प्रधानमंत्री और कैबिनेट की मर्जी से तय किया जाता था। विपक्ष के नेता से सलाह तक नहीं ली जाती थी।"