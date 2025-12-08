Hindustan Hindi News
नेहरू की असलियत सामने आ जाएगी; संसद में वंदे मातरम पर बहस से पहले BJP का कांग्रेस पर प्रहार

संक्षेप:

संसद में वंदे मातरम पर होने वाली बहस से पहले भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में होने वाली बहस में नेहरू की असलियत सामने आ जाएगी।

Dec 08, 2025 11:40 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय जनता पार्टी ने संसद में वंदे मातरम पर बहस होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम की वर्षगांठ पर होने वाली इस बहस में पूर्व पीएम की असलियत सामने आ जाएगी। सोनिया गांधी की तरफ से नेहरू की बदनामी करने के आरोप लगाए जाने पर कटाक्ष करते हुए भाजपा की तरफ से कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू की विरासत को जीवित रखने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीम राव आंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की विरासत को ‘‘समाप्त’’ करने का प्रयास किया।

पुरी सांसद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के बाकी नेताओं पर भी ध्यान देना चाहिए और गांधी-नेहरू परिवार को बढ़ावा देना बंद कर देना चाहिए। पात्रा ने कहा, "जहां तक ​​नेहरू की विरासत को खत्म करने का सवाल है, तो ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में जमानत पर बाहर आए तथाकथित वर्तमान गांधी परिवार के अलावा उनकी विरासत को सबसे बेहतर तरीके से कौन खत्म कर सकता है।’’ उनका इशारा सोनिया और उनके बेटे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर था।

गांधी परिवार का नाम लिए बिना पात्रा ने कहा कि हाल में उनके खिलाफ ‘नेशनल हेराल्ड’ पर कथित रूप से कब्जा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ‘नेशनल हेराल्ड’ की शुरुआत नेहरू ने की थी।

पात्रा ने कहा, ‘‘अगर वे नेहरू की विरासत को कलंकित नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा करने की कोशिश कौन कर रहा है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब कल संसद में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि नेहरू जी की असलियत सभी के सामने आ जाएगी; वह फिर से बेनकाब हो जाएंगे।’’

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान राष्ट्र गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात पहलुओं के सामने आने की संभावना है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे।

लोकसभा में ‘राष्ट्र गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा’ सोमवार के लिए सूचीबद्ध है और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

सोनिया के इस आरोप पर कि नेहरू की बहुमुखी विरासत को मिटाने और इतिहास को फिर से लिखने का एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि नेताओं को उचित मान्यता मिले।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास नहीं कर रही है। भाजपा इतिहास को सुधारने और उन लोगों को उचित मान्यता देने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने वास्तव में इस देश की स्वतंत्रता और विभिन्न अन्य पहलुओं में योगदान दिया।’’

पात्रा ने आरोप लगाया, ‘‘अगर कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से मतदान प्रणाली अपनाई गई होती, तो नेहरू न तो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते और न ही उनकी कोई विरासत होती। सरदार पटेल को दरकिनार कर दिया गया।’’

कांग्रेस नेता के इस आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कि नेहरू को निशाना बनाने वाले लोग ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं, जिसकी देश के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, भाजपा नेता ने कहा कि यह टिप्पणी ऐसे व्यक्ति की ओर से आ रही है, जिसका इस देश से कोई संबंध ही नहीं है।

पात्रा ने कहा, ‘‘सोनिया गांधी जी, आपको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था... ऐसा इसलिए क्योंकि देश यह सवाल पूछेगा कि सोनिया गांधी, जिन्हें एंटोनिया माइनो के नाम से जाना जाता था, उन्होंने और उनके परिवार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई थी?’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी जो यहां हैं, हमने किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है और हिस्सा लिया है। लेकिन आप तो इस देश की भी नहीं थीं। इसलिए आप यह सवाल नहीं पूछिए कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया।’’

