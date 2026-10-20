भाजपा युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, यूपी के निखिल मणि तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा शगुन परिहार, अरविंद दामानी और मालोथ कोमाली नाइक समेत कई नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा शगुन परिहार, अरविंद दामानी और मालोथ कोमाली नाइक समेत कई नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, अर्पिता अपराजिता बदजेना, हर्ष वर्धन सिंह और मित्ता वामशी कृष्णा को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर जारी लिस्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर से विधायक शगुन परिहार, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, नागालैंड के अरविंद दामानी, तेलंगाना की मालोथ कोमाली नाइक, बिहार के राजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल से विधायक सौमेन कार्फा और छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र नाग को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा की अर्पिता अपराजिता बदजेना, उत्तर प्रदेश के हर्ष वर्धन सिंह और आंध्र प्रदेश के मित्ता वामशी कृष्णा को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राष्ट्रीय सचिव के पद पर किसे मिला मौका
राष्ट्रीय सचिव के पद पर असम के बिस्वजीत खौंड, मध्य प्रदेश के आशीष झाला, महाराष्ट्र की सयाली रघुनाथ कुलकर्णी, राजस्थान के हिमांशु शर्मा, पंजाब के सरदार अरमानजोत बराड़, झारखंड के अमन यादव और बिहार के राहुल झा को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के विनीत वत्स त्यागी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान के देवरत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात के ध्रुव पंडित को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी और दिल्ली के मोहित सोनी को केंद्रीय कार्यालय सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।
मीडिया प्रभारी के नामों का भी ऐलान
तेलंगाना की अखिला बंडम को नीति व अनुसंधान प्रभारी बनाया गया है। गुजरात के रंगम त्रिवेदी, तेलंगाना के कमल मादिशेट्टी और हरियाणा की डॉ. रमा बलहारा को नीति व अनुसंधान का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बिहार के हिमांशु यादव को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली की शिवानी सिंह, हिमाचल प्रदेश के अतुल ठाकुर और दिल्ली के विष्णु बसोया को मीडिया सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया प्रभारी के पद पर दिल्ली की अपूर्वा सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार के मानवेंद्र चौहान सोशल मीडिया सह-प्रभारी होंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें