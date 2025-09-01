राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम दावे पर भाजपा का एंटेना वाला तंज, कहा-समझ ही नहीं आती बात

राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर भाजपा ने तंज भरे अंदाज में जवाब आ गया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी बातों का मतलब पकड़ने के लिए कई तरह का एंटेना लगाना पड़ता है।

राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर भाजपा ने तंज भरे अंदाज में जवाब आ गया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी बातों का मतलब पकड़ने के लिए कई तरह का एंटेना लगाना पड़ता है। भाजपा के सांसद रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह चाहें संसद में बोलें या बाहर, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को विफल बताते हुए कहा है कि वह अपने बयानों से लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद की गरिमा गिरा रहे हैं।

अपने वजूद को हल्का बना रहे राहुल

भाजपा सांसद ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम वाले बयान पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मतदाता सूची का उनका एटम बम फुस्स हो गया तो वह अब जनता को भ्रमित करने के लिए हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान से अपने वजूद को क्यों हल्का बना रहे हैं, आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कम से कम इसकी गरिमा का ख्याल रखिए। उन्होंने कहा कि बमों का चुनाव से क्या लेना-देना? देश को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी गैर-जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस और विपक्ष ने किया छल

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया था कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। इसके कारण यूपी और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों पर असर पड़ा, लेकिन भाजपा ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए थे। तब कांग्रेस के लिए उस समय चुनाव आयोग ठीक था लेकिन अब वह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन देश की जनता को पता चल गया था कि कांग्रेस और विपक्ष ने उनके साथ छल किया और इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की जनता ने उन्हें हर जगह हराने का काम किया।