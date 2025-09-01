BJP Antenna Jibe on Rahul Gandhi over his Hydrogen Bomb Remark Ravi Shankar Prasad राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम दावे पर भाजपा का एंटेना वाला तंज, कहा-समझ ही नहीं आती बात, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP Antenna Jibe on Rahul Gandhi over his Hydrogen Bomb Remark Ravi Shankar Prasad

राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम दावे पर भाजपा का एंटेना वाला तंज, कहा-समझ ही नहीं आती बात

राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर भाजपा ने तंज भरे अंदाज में जवाब आ गया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी बातों का मतलब पकड़ने के लिए कई तरह का एंटेना लगाना पड़ता है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 07:09 PM
share Share
Follow Us on
राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम दावे पर भाजपा का एंटेना वाला तंज, कहा-समझ ही नहीं आती बात

राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर भाजपा ने तंज भरे अंदाज में जवाब आ गया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी बातों का मतलब पकड़ने के लिए कई तरह का एंटेना लगाना पड़ता है। भाजपा के सांसद रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह चाहें संसद में बोलें या बाहर, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को विफल बताते हुए कहा है कि वह अपने बयानों से लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद की गरिमा गिरा रहे हैं।

अपने वजूद को हल्का बना रहे राहुल
भाजपा सांसद ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम वाले बयान पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मतदाता सूची का उनका एटम बम फुस्स हो गया तो वह अब जनता को भ्रमित करने के लिए हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान से अपने वजूद को क्यों हल्का बना रहे हैं, आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कम से कम इसकी गरिमा का ख्याल रखिए। उन्होंने कहा कि बमों का चुनाव से क्या लेना-देना? देश को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी गैर-जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस और विपक्ष ने किया छल
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया था कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। इसके कारण यूपी और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों पर असर पड़ा, लेकिन भाजपा ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए थे। तब कांग्रेस के लिए उस समय चुनाव आयोग ठीक था लेकिन अब वह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन देश की जनता को पता चल गया था कि कांग्रेस और विपक्ष ने उनके साथ छल किया और इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की जनता ने उन्हें हर जगह हराने का काम किया।

क्या बोले थे राहुल गांधी
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित ‘वोट चोरी’ से जुड़े अपने खुलासे का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि ‘एटम बम’ के बाद अब ‘हाइड्रोजन बम’ आने वाला है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना ‘मुंह नहीं दिखा पाएंगे।’ उन्होंने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के समापन के मौके पर यह दावा भी किया कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वही ताकतें अब संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इसे होने नहीं दिया जाएगा।

Rahul Gandhi Rahul Gandhi News BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।