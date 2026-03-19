Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भाजपा ने 4 राज्यों के उपचनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, गोवा में रवि नाइक के बेटे को टिकट

Mar 19, 2026 11:17 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

गोवा के कृषि मंत्री और पोंडा विधायक रवि नाइक के निधन के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले पोंडा विधानसभा क्षेत्र की एक सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने यहां से उनके बेटे को टिकट थमाई है।

भाजपा ने 4 राज्यों के उपचनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, गोवा में रवि नाइक के बेटे को टिकट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को गोवा, कर्नाटक, नगालैंड और त्रिपुरा की पांच विधानसभा सीटों पर 9 मार्च को होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने गोवा की पोंडा सीट से रितेश रवि नाइक, नगालैंड की कोरिडांग सीट से दाओचिर आई इम्चेन और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से जे. चक्रवर्ती को चुनाव मैदान में उतारा है।

वहीं भाजपा द्वारा जारी सूची के मुताबिक, वीरभद्रय्या चरंतिमठ बागलकोट सीट से चुनाव लड़ेंगे और श्रीनिवास टी दासकारियप्पा कर्नाटक की दावणगेरे दक्षिण सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

पूर्व CM के बेटे पर दांव

गोवा में भाजपा ने रितेश नाइक को उम्मीदवार बनाया है। राज्य के मुख्यमत्री रह चुके कृषि मंत्री और पोंडा विधायक रवि नाइक के निधन के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले पोंडा विधानसभा क्षेत्र में एक सीट खाली हो गई थी। ऐसी अटकलें थीं कि भाजपा उपचुनाव में रवि नाइक के बेटों में से किसी एक को अपना उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल उनके दोनों बेटे, रॉय और रितेश नाइक, पोंडा नगर परिषद में मौजूदा पार्षद हैं।

ये भी पढ़ें:सारे पाप धुल गए, सारे दाग धुल गए; बोरदोलोई के भाजपा में जाने पर कांग्रेस का तंज

उपचुनावों की घोषणा

इससे पहले चुनाव आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा की आठ रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव अप्रैल महीने में कराने की घोषणा की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गोवा, कर्नाटक , नागालैंड और त्रिपुरा में विधान सभा उप चुनाव नौ अप्रैल को और गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को कराए जाएंगे। उन्होंने असम, केरल , पुदुचेरी , तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उपचुनावों की मतगणना भी चार मई को विधान सभा चुनावों की मतगणना के साथ ही कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:छह माह से गुमशुदा अब भाजपा का नामित पार्षद, BJP के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला मनोनीत
ये भी पढ़ें:BJP ने बंगाल में जारी की 144 उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता से शुभेंदु की सीधी फाइट

वहीं गुजरात की उमरेठ और महाराष्ट्र की राहूरी और बारामती विधान सभा सीट के उप चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी और नामांकन छह अप्रैल तक दाखिल किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच सात अप्रैल को होगी तथा नाम नौ अप्रैल तक तक वापस लिये जा सकेंगे। इन सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को कराया जाएगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
BJP BJP News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।