भाजपा ने 4 राज्यों के उपचनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, गोवा में रवि नाइक के बेटे को टिकट
गोवा के कृषि मंत्री और पोंडा विधायक रवि नाइक के निधन के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले पोंडा विधानसभा क्षेत्र की एक सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने यहां से उनके बेटे को टिकट थमाई है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को गोवा, कर्नाटक, नगालैंड और त्रिपुरा की पांच विधानसभा सीटों पर 9 मार्च को होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने गोवा की पोंडा सीट से रितेश रवि नाइक, नगालैंड की कोरिडांग सीट से दाओचिर आई इम्चेन और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से जे. चक्रवर्ती को चुनाव मैदान में उतारा है।
वहीं भाजपा द्वारा जारी सूची के मुताबिक, वीरभद्रय्या चरंतिमठ बागलकोट सीट से चुनाव लड़ेंगे और श्रीनिवास टी दासकारियप्पा कर्नाटक की दावणगेरे दक्षिण सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे।
पूर्व CM के बेटे पर दांव
गोवा में भाजपा ने रितेश नाइक को उम्मीदवार बनाया है। राज्य के मुख्यमत्री रह चुके कृषि मंत्री और पोंडा विधायक रवि नाइक के निधन के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले पोंडा विधानसभा क्षेत्र में एक सीट खाली हो गई थी। ऐसी अटकलें थीं कि भाजपा उपचुनाव में रवि नाइक के बेटों में से किसी एक को अपना उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल उनके दोनों बेटे, रॉय और रितेश नाइक, पोंडा नगर परिषद में मौजूदा पार्षद हैं।
उपचुनावों की घोषणा
इससे पहले चुनाव आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा की आठ रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव अप्रैल महीने में कराने की घोषणा की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गोवा, कर्नाटक , नागालैंड और त्रिपुरा में विधान सभा उप चुनाव नौ अप्रैल को और गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को कराए जाएंगे। उन्होंने असम, केरल , पुदुचेरी , तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उपचुनावों की मतगणना भी चार मई को विधान सभा चुनावों की मतगणना के साथ ही कराई जाएगी।
वहीं गुजरात की उमरेठ और महाराष्ट्र की राहूरी और बारामती विधान सभा सीट के उप चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी और नामांकन छह अप्रैल तक दाखिल किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच सात अप्रैल को होगी तथा नाम नौ अप्रैल तक तक वापस लिये जा सकेंगे। इन सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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