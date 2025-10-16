बिहार में BJP के 40 स्टार प्रचारक संभालेंगे कमान, ट्रंप के दावों से भारत का किनारा; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीएम मोदी से लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नाम भी शामिल है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव के लिए अपने 40 सदस्यी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हैं। वहीं, दूसरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को भारत ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई।

देश-दुनिया की पांच बड़ीं खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान पर... बिहार में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी-शाह के साथ पवन और चौबे भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन का नाम भी शामिल है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी स्टार प्रचारक बनाया है। पढ़ें पूरी खबर…

PM मोदी की फोन पर नहीं हुई कोई बातचीत, ट्रंप के दावों को भारत ने किया खारिज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक फोन कॉल का जिक्र कर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि भारत अब रूस से कच्चे तेल का व्यापार नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर भारत का जवाब सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावों पर एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। पढ़ें पूरी खबर…

तीन बातें साफ हैं... पाक-तालिबान संघर्ष को लेकर अफगानिस्तान के सपोर्ट में भारत अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे तक चले संघर्ष को लेकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय की तरह से कहा गया है कि खुद आतंकियों को पनाह देना और फिर अपनी विफलताओं के लिए पड़ोसियों पर आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इतना ही नहीं मंत्रालय ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। पढ़ें पूरी खबर…

स्कूलों-कॉलेजों में RSS की गतिविधियों पर लगेगा बैन,कर्नाटक कैबिनेट का फैसला क्या कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया है। राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में RSS की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया है। पढ़ें पूरी खबर…