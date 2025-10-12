Hindustan Hindi News
भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान, एक मुस्लिम का भी नाम

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लिए तीन कैंडिडेट के नामों की घोषणा की है। यहां राज्यसभा के चार सीटों पर चुनाव होने हैं। 24 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय हुई है। वोटिंग की नौबत आने पर इस चुनाव में विधायकों के द्वारा वोट डाले जाएंगे।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 11:23 AM
BJP Candidate List: भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तीन उम्मीदवारों के नाम हैं। भगवा पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सत पाल शर्मा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चार सीटों के लिए चुनाव के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।

विधानसभा में अपनी संख्या के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है जबकि भाजपा को एक सीट पर बढ़त हासिल है। इसके बावजूद भाजपा ने तीन कैंडिडेट के नाम की घोषणा करके लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। इस बात की संभावना है कि अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने हेतु अन्य दलों के विधायकों को लुभाने की गहन कवायद शुरू करेगी।

जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और कहा कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है।

आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों के द्वारा वोट डाले जाते हैं। संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत होती है। कैंडिडेट की संख्या अधिक होने पर वोटिंग की नौबत आती है।

