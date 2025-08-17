BJP and Congress clash over excavation in a dharmasthala hundreds of dead bodies धर्मस्थल में खुदाई को लेकर भिड़ गईं बीजेपी और कांग्रेस, सैकड़ों लाशें दफनाने का है दावा, India News in Hindi - Hindustan
धर्मस्थल में खुदाई को लेकर भिड़ गईं बीजेपी और कांग्रेस, सैकड़ों लाशें दफनाने का है दावा

कर्नाटक में धर्मस्थल खुदाई मामले में बीजेपी और कांग्रेस में भिड़ंत हो गई है। एक सफाई कर्मचारी ने दावा किया  था कि थर्मस्थल में सैकड़ों लाशें दफनाई गई हैं।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 02:28 PM
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को यहां के धर्मस्थल गांव में जारी खुदाई कार्य को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। पिछले दो दशकों में हत्या की कई घटनाओं खासकर युवतियों एवं महिलाओं से बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर शव को दफनाए जाने के आरोपों के कारण यह खुदाई कार्य किया जा रहा है।

भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए धर्मस्थल गांव का दौरा किया और वहां स्थापित देवता मंजूनाथ स्वामी और अन्नप्पा स्वामी के दर्शन किए तथा धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े का आशीर्वाद लिया। विजयेंद्र ने दोहराया कि भाजपा को आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्मस्थल गांव के बारे में दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘भाजपा ने धर्मस्थल मामले में राज्य सरकार द्वारा एसआईटी जांच का कभी विरोध नहीं किया था। लेकिन अब मुद्दा यह है कि जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंड राव ने कहा है कि वामपंथी समूहों के दबाव के कारण राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की।’ उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने स्वयं धर्मस्थल प्रकरण के पीछे एक ‘‘बड़ी साजिश’’ की बात को स्वीकार किया है। विजयेंद्र ने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है।

शिकारीपुरा से विधायक ने कहा, ‘शिकायतकर्ता कोई भी हो, इस शिकायत की सत्यता और इसके पीछे के लोगों तथा इस पूरे प्रकरण में काम करने वाली ताकतों की जांच होनी चाहिए क्योंकि इस झूठे प्रचार के कारण लाखों श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।’ विजयेंद्र ने तर्क दिया कि अब तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, ‘‘पूरे प्रकरण की गहन जांच होनी चाहिए, यानी शिकायतकर्ता, वामपंथी समूहों और इस दुष्प्रचार के पीछे काम कर रही ताकतों की जांच होनी चाहिए।’

भाजपा पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया। शिवकुमार ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, ‘धर्मस्थल की भाजपा की यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है। यह न तो ‘धर्म-यात्रा’ है, न ही धर्मस्थल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए या हिंदू धर्म से संबंधित है, बल्कि यह सिर्फ एक ‘राजनीतिक यात्रा’ है।’

उन्होंने सवाल किया कि एसआईटी के गठन के समय भाजपा चुप क्यों रही। उपमुख्यमंत्री कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, ‘जब उन्होंने (भाजपा ने) धर्मस्थल के खिलाफ साजिश रची थी, तब उन्होंने हिंदू मंचों को क्यों प्रोत्साहित किया? लेकिन अब वे (धर्मस्थल के पक्ष में) बोल रहे हैं।’

इस बीच, रविवार को धर्मस्थल में खुदाई का काम रोक दिया गया। अब सबकी निगाहें गृह मंत्री जी. परमेश्वर पर टिकी हैं, जिन्होंने कहा है कि वह सोमवार को विधानसभा में एक विस्तृत बयान देंगे। भाजपा ने नेत्रवती नदी और धर्मस्थल के आसपास कथित रूप से ‘‘सैकड़ों कब्रों’’ के होने की शिकायत के बाद खुदाई पर स्पष्टता की मांग की, जिसके बाद परमेश्वर का यह बयान आया है। शिकायत एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने की थी, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है। भाजपा ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है और सरकार से उसकी पहचान और पृष्ठभूमि का खुलासा करने का आग्रह किया है।

