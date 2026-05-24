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कॉकरोच जनता पार्टी पर टेंशन में BJP के साथी दल, युवाओं के गुस्से और पॉलिसी पर चिंता

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अमरावती
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कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर उभार को लेकर सत्ताधारी दलों के बीच टेंशन है। लोगों तक भी पहुंचने लगी है। केंद्र में भाजपा की सहयोगी और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी ने इसको लेकर चिंता जताई है।

कॉकरोच जनता पार्टी पर टेंशन में BJP के साथी दल, युवाओं के गुस्से और पॉलिसी पर चिंता

कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर उभार को लेकर सत्ताधारी दलों के बीच टेंशन है। लोगों तक भी पहुंचने लगी है। केंद्र में भाजपा की सहयोगी और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी ने इसको लेकर चिंता जताई है। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने रविवार को कहाकि इस आंदोलन को देखकर ऐसा लगता है कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। राव ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू हमेशा युवाओं के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी नीतियां नौकरी देने, आर्थिक विकास, डिजिटिल इंडिया के साथ-साथ निवेश को आकर्षित करने की तरफ हैं।

हमारे नीति-निर्माता देंगे ध्यान
राव ने आगे कहाकि मैंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के उभार के बारे में सुना है। यह युवाओं के दम पर उभर रहा है। उन्होंने आगे कहाकि हम अपने नीति-निर्माताओं का ध्यान इस तरफ दिलाएंगे। टीडीपी नेता ने कहाकि जो भी समस्याएं उठाई जा रही हैं, खासतौर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा, इन सभी पर विचार किया जाएगा। इसके बाद राव से सवाल पूछा गया कि क्या आप भी कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर विदेशी सहयोग के आरोपों से सहमत हैं?

विदेशी ताकतों के बहकावे में न आएं युवा
इसके जवाब में टीडीपी नेता ने कहाकि हमारे नीति-निर्माता लगातार ध्यान दे रहे हैं कि अधिक से अधिक नौकरियां मिलें। लेकिन युवाओं को सावधान रहना चाहिए कि वह विदेशी ताकतों के बहकावे में न आएं। इस तरह की चीजें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘देखिए, बेरोजगारी और कुछ बयान शायद इसको भड़का सकते हैं। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने नकली डिग्री धारकों के बारे में बात करते समय ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ शब्दों का प्रयोग किया था।

यहां निकली कॉकरोच रैली
गौरतलब है कि मदुरै और विलुपुरम में रविवार को सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए और तमिलनाडु में अपनी तरह की पहली ‘कॉकरोच रैली’ निकाली। यह प्रदर्शन बेरोजगारी और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की ओर से हाल में बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से किए जाने के घटनाक्रम का विरोध जताने के लिए आयोजित किया गया था। मदुरै में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने संयुक्त रूप से ‘कॉकरोच रैली’ निकाली। इस रैली को ‘कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ के समर्थकों का भरपूर समर्थन मिला।

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सोशल मीडिया पर पॉपुलर
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर खासी पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पर, सीजेपी के फॉलोअर्स का आंकड़ा 2.05 करोड़ पार कर चुका है। इसके साथ ही वह, सत्तारूढ़ भाजपा, जिसके मेटा के स्वामित्व वाले मंच पर लगभग 91 लाख फॉलोअर्स हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जिसके लगभग 1.34 करोड़ फॉलोअर्स हैं, से काफी आगे निकल गई है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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