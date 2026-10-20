राहुल गांधी को घेरने के लिए BJP ने निकाली 1972 की रिपोर्ट, कांग्रेस पर चुनाव में धांधली के आरोप
वोट चोरी के आरोपों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1972 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए CPM की पुरानी रिपोर्ट साझा की और राहुल गांधी पर निशाना साधा।
BJP on Congress: वोट चोरी के आरोपों से घिरी भाजपा ने 1972 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) की उस समय की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को मजाक बनाकर रख देने का आरोप लगाया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल गांधी पर भी तंज कसा।
1972 के चुनाव को लेकर CPM ने क्या आरोप लगाए थे?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, CPM ने 1972 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस ने अपनी संभावित हार को जीत में बदलने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया और पूरे चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया।
CPM ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने चुनाव की बुनियादी प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया। इनमें मतदाताओं को वोट डालने देने, मतपेटियों की सुरक्षा करने और मतगणना सही तरीके से कराने जैसे जरूरी पहलू शामिल थे।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी ने इस पुरानी रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी का मकसद कांग्रेस और CPM के साझा अभियान पर सवाल उठाना था।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रिपोर्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कथित मिलीभगत के आरोप लगाते रहे हैं। दुबे ने इसी संदर्भ में CPM की पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया।
ज्योति बसु को लेकर भी किया दावा
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि ज्योति बसु को भी मतगणना के दौरान धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा था और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ज्योति बसु 1977 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने 23 साल तक इस पद पर काम किया।
इस तरह बीजेपी ने 1972 के चुनाव से जुड़े पुराने आरोपों को मौजूदा राजनीतिक विवाद में उठाकर कांग्रेस और CPM के चुनावी गड़बड़ी संबंधी आरोपों पर सवाल खड़े करने की कोशिश की।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें