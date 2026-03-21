Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

BJD ने 6 विधायकों को पार्टी से निकाला बाहर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने पर एक्शन

Mar 21, 2026 08:41 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

यह फैसला आज को बीजद की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इन विधायकों पर एंटी-पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगा है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के सामूहिक फैसले का उल्लंघन करते हुए विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया।

BJD ने 6 विधायकों को पार्टी से निकाला बाहर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने पर एक्शन

बीजू जनता दल ने हाल ही में राज्यसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ क्रॉस-वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह फैसला बीजद की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इन विधायकों पर एंटी-पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगा है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के सामूहिक फैसले का उल्लंघन करते हुए विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया। बीजद के अनुशासन समिति ने शो-कॉज नोटिस के जवाबों की जांच के बाद यह कार्रवाई की। पार्टी के संविधान के अनुसार, सदस्यों से पार्टी के फैसलों के प्रति पूरी निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, जिसका इन विधायकों ने उल्लंघन किया।

ये भी पढ़ें:असम के सीएम को दी थी गोली मारने की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार; कौन है युवक?

निलंबित विधायकों में बालिगुडा से चक्रपाणि कन्हार, जयदेव से नब किशोर मलिक, चौदवार-कटक से सौविक बिस्वाल, बस्ता से सुबासिनी जेना, तिर्तोल से रामकांत भोई और बैनक से देवी रंजन त्रिपाठी शामिल हैं। ये सभी ओडिशा विधानसभा के बीजद विधायक हैं। पार्टी ने इन पर क्रॉस-वोटिंग के जरिए राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाने का आरोप लगाया है। बीजद ने इन विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी सदस्यता से निलंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई की संभावना भी जताई है।

ये भी पढ़ें:भगवान सजा देगा; कर्नाटक में सीनियर से परेशान जूनियर अफसर ने ऑफिस में लगाई फांसी

किसे मिली कितनी सीट

राज्यसभा चुनाव में ओडिशा से 4 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 2 सीटें आसानी से जीतीं। बीजेपी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार दिलीप रे भी चुने गए, जबकि बीजद उम्मीदवार संत्रुप्त मिश्रा एक सीट जीतने में सफल रहे। हालांकि, बीजद, कांग्रेस और वाम दलों के समर्थित उम्मीदवार दत्तेश्वर होता को हार का सामना करना पड़ा। बीजद नेताओं ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था, क्योंकि कुछ विधायकों ने पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देकर विपक्षी उम्मीदवार की हार सुनिश्चित की। इस क्रॉस-वोटिंग ने चुनाव नतीजों को प्रभावित किया और विपक्ष को केवल एक सीट तक सीमित कर दिया।

ये भी पढ़ें:कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की लिफ्ट में फंसने से शख्स की मौत, BJP ने बताया मर्डर

बीजद की यह कार्रवाई पार्टी अनुशासन बनाए रखने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए की गई है। नवीन पटनायक के नेतृत्व में पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी लाइन से भटकने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना ओडिशा की राजनीति में बीजद के आंतरिक संघर्ष को भी उजागर करती है, खासकर जब पार्टी विपक्ष में है और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Odisha
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।